العملات الرقمية تحلّق بدعم تصريحات ترامب حول «احتياطي استراتيجي» منها

قفزت أسعار العملات المشفرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتياطي استراتيجي من تلك العملات في الولايات المتحدة يشمل الإيثريوم والبتكوين وغيرها، في ظل ترقب القمة المقرر عقدها الجمعة.

وارتفعت البتكوين بنسبة 8.32% لتتداول عند 92.997 دولاراً، وذلك بعدما تراجعت أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بأكثر من 17% خلال فبراير، وخسرت أكثر من ثلث قيمتها منذ تجاوزها 105 آلاف دولار في أوائل يناير.

كما ارتفعت كل من الإيثريوم بنسبة 5.11% إلى 2.375.76 دولار، والريبل 8.12% عند 2.66 دولار، و«دوج كوين» 5.9% إلى 22.01 سنتاً، وعملة «ترامب» الافتراضية 9.66% إلى 15.19 دولاراً.

وذكر «مات سيمبسون» كبير محللي السوق لدى «سيتي إندكس» حسبما نقلت «رويترز»: لقد أعطى «ترامب» الدفعة التي كان ينتظرها متداولو العملات المشفرة، وأشار إلى إمكانية تحقيق ارتفاعات جديدة في السوق ما لم تكن هناك موجة بيعية أخرى لتجنب المخاطر.

ولا تزال السوق تترقب أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض التي من المقرر أن يستضيفها «ترامب» الجمعة، بحثاً عن دلائل حول مسار الأسعار المستقبلي.

وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض، سيلقي ترمب كلمة خلال القمة، التي «ستجمع نخبة من المؤسسين البارزين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين في قطاع التشفير، إضافة إلى أعضاء من مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأصول المشفرة».

وأعلن الرئيس الأمريكي عن خطط لإطلاق احتياطي استراتيجي للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، والذي سيضم عملة الريبل XRP وسولانا (SOL) وكاردانو (ADA).