تراجعات شهرية حادة في سوق «الكريبتو»

محمد فرج ومحمد أبوزيد

تشهد الأسواق العالمية حالة من الضبابية المتصاعدة، وسط مناخ اقتصادي يتسم بعدم اليقين، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة ترتيب محافظهم المالية، والبحث عن ملاذات آمنة تحميهم من التقلبات الحادة.

هذا المناخ المتوتر انعكس بوضوح على الأصول عالية المخاطر، حيث تعرضت العملات المشفرة لموجات بيع مكثفة، مدفوعة بضعف المعنويات الاستثمارية، ما أسفر عن تراجعات حادة في سوق «الكريبتو». وفي ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية والتخوف من التداعيات الاقتصادية لسياسات متغيرة، باتت حالة الترقب هي السمة الأبرز التي تحكم حركة الأسواق. ويأتي ذلك في خطٍ متوازٍ مع حالة الضبابية التي تعم الأسواق لتفرض عدم يقين عام بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسوم الجمركية، علاوة على الترقب الذي يسود الأسواق للتوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا.

تراجع حاد

وفيما بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بحلول أول من مارس 2.82 تريليون دولار، أنهت عملة الـ«بيتكوين» تعاملات شهر فبراير عند 85028 دولار، مسجلة تراجعاً بأكثر من 16 % مقارنة بالمستويات السعرية التي اختتمت بها تعاملات الشهر الأول من العام عند حوالي 101826 دولار، مسجلة أسوأ أداء شهري لها في فبراير منذ شهر يونيو 2022.

وكانت العملة المشفرة الأكبر قد تراجعت دون مستويات الـ 80 ألف دولار يوم الخميس الماضي، وذلك للمرة الأولى في 3 أشهر، قبل أن تحول اتجاهها خلال تعاملات الجمعة بنهاية الشهر، بدعم من بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المتسقة مع التوقعات في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الأخير من الشهر، سجلت العملة المشفرة أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2022 عند انهيار بورصة (FTX) متراجعة بما يزيد على 11 %.

ويتوقع على نطاق واسع أن ترزح العملة المشفرة تحت الضغط أيضاً في مارس الجاري، رغم الرياح التنظيمية المواتية والبيئة التي يوفرها الرئيس ترامب الداعم للعملات المشفرة.

أما عملة الـ Ether فقد سجلت تراجعاً حاداً بأكثر من 30 %، منهية تعاملات الشهر عند مستويات 2.249.49 دولار، مقارنة بـ 3316 دولاراً الشهر الماضي.

تأثر المعنويات

تأثرت معنويات السوق بما وصف بـ«أكبر عملية سرقة في تاريخ العملات المشفرة» في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، عندما تعرضت منصة Bybit لاختراق أدى لسرقة ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية Ether.

كذلك تراجعت عملة Solana المشفرة بأكثر من 35 %، لتنهي الشهر عند مستويات سعرية بحدود 145.66 دولاراً، مقابل 230 دولاراً في نهاية يناير. وخسرت أيضاً عملة Dogecoin المشفرة أكثر من 35 % في فبراير.

وانخفض سعر عملة XRP المشفرة في فبراير بحوالي 28 % لتصل عند 2.144 دولار، مقارنة بمستويات فوق الـ 3 دولارات بنهاية الشهر الأول من العام الجاري.