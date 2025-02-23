عمليات بيع مكثفة تهبط بالعملات المشفرة في أسبوع

شهد سوق العملات المشفرة ختاماً سلبياً للأسبوع الثالث من شهر فبراير، وذلك بعد إعلان إحدى منصات تداول العملات المشفرة الكبرى عن تعرضها للاختراق، ما أدى إلى سرقة ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملات الرقمية.

وقالت شركة «باي بت»، إن عملية نقل روتينية لعملة إيثريوم؛ إحدى العملات المشفرة الأكثر شعبية، بين المحافظ الرقمية، تعرضت «للتلاعب» من قبل مهاجم قام بنقل العملة المشفرة إلى عنوان مجهول.

وفيما سعت الشركة إلى طمأنة العملاء بأن حيازاتهم من العملات المشفرة لدى المنصة آمنة، مضيفة أن أنباء الاختراق أدت إلى زيادة في طلبات السحب، وقد يكون هناك تأخير في معالجتها، فإن سوق «الكريبتو» حوّل اتجاهه الجمعة للانخفاض على وقع تصاعد المخاوف مع عمليات بيع مكثفة.

وبينما بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة، بنهاية يوم الجمعة، 3.15 تريليونات دولار، سجلت عملة بيتكوين تراجعاً أسبوعياً بأكثر من 2%، لتصل عند نهاية الأسبوع عند مستويات دون الـ 96 ألف دولار، مقارنة بمستويات فوق الـ 97 ألفاً بنهاية الأسبوع الماضي. كما تراجعت شقيقتها الصغرى ايثر بأكثر من 3.5%، لتصل إلى 2635 دولاراً، مقابل 2740 دولاراً بنهاية تعاملات الأسبوع السابق.

وتراجعت سولانا بأكثر من 16% عند 168 دولاراً، مقارنة مع 201 دولار بالأسبوع السابق. كذلك انخفضت دوجكوين بنحو 11%، وهبطت اكس ار بي بأكثر من 7.5% عند 2.55 دولار، مقابل 2.76 دولار في الأسبوع الماضي. كذلك تأثرت معنويات مستثمري العملات المشفرة، خلال الأسبوع أيضاً، بانهيار آخر في عملة الميم كوين بمليارات الدولارات، ليبرا، والتي أيدها سابقاً الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي واجه ضغوطاً سياسية من معارضيه، بعد تأييده مشروع العملة المشفرة المنهارة.

وراقب المستثمرون أيضاً خلال الأسبوع ما يتعلق بتصاعد حالة عدم اليقين بشأن التداعيات المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بـ«الرسوم الجمركية»، والتي ضغطت بشكل واسع على الأسواق، وعززت من توجه المستثمرين للأصول الأكثر أماناً، وهو ما كان دافعاً لتسجيل الذهب مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي هذا الأسبوع، في مقابل الابتعاد عن أصول المخاطرة، وهو ما شكل ضغطاً على العملات المشفرة، إلى جانب العوامل المذكورة.

على الجانب الآخر من بين الأخبار الإيجابية، التي راقبتها السوق بنهاية تعاملات الأسبوع، كان إعلان شركة Coinbase، والتي تمثل أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على إسقاط دعوى قضائية كبرى، من شأنها أن يكون لها عواقب واسعة النطاق على صناعة العملات المشفرة.

وتتخذ إدارة ترامب مواقف مرنة حيال العملات المشفرة، وقد قدم الرئيس الأمريكي نفسه كمؤيد لـ«الكريبتو» منذ حملته الانتخابية الأخيرة، كما شارك في مؤتمر بتكوين 2024، وحصل كذلك على دعم من قادة الصناعة، معلناً عن خطط لإنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين في الولايات المتحدة.