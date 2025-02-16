القيمة السوقية للعملات المشفّرة ترتفع 7 % في أسبوع

سجلت العملات المشفرة مكاسب أسبوعية بنهاية الأسبوع الثاني من شهر فبراير، لترتفع قيمتها السوقية بأكثر من 7%، بدعم من عدد من التطورات الإيجابية، ومع احتواء السوق المخاوف المرتبطة بتهديدات الرسوم الجمركية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ارتفعت أكبر العملات المشفرة، عملة بتكوين، بنهاية الأسبوع بنحو 1.5% عند مستويات فوق الـ 97 ألف دولار، مقارنة بمستويات حول الـ 96 ألفاً بنهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير.

كذلك شقيقتها الصغرى عملة إيثر سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 3%، لتُنهي الأسبوع عند مستوى قرب 2720 دولاراً، مقارنة مع مستويات 2640 بنهاية الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار العملات المشفرة خلال الأسبوع قد تأثرت ببيانات التضخم الأمريكية الصادرة، يوم الأربعاء، والتي جاءت أعلى من المتوقع، مما أدى إلى انخفاضات حادة في العملات المشفرة والأسهم، قبل أن تعوض العملات خسائرها، يومي الخميس والجمعة.

وارتفعت عملة سولانا المشفرة بنحو 4%، لتنهي الأسبوع عند مستويات الـ 197 دولاراً، مقارنة بمستويات دون الـ 190 دولاراً في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

كما ارتفعت دوجكوين بنحو 12%، كما ارتفعت عملة إكس آر بي المشفرة بنحو 15%، لتنهي الأسبوع عند 2.75 دولار، مقارنة بمستويات 2.3 دولار في الأسبوع الماضي.

وأقرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسمياً طلب شركة Grayscale للحصول على ما سيكون أول صندوق تداول فوري لعملة XRP على الإطلاق، وفقاً لإيداع تم تقديمه يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تقود موجة طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة إلى إعادة تشكيل المشهد الاستثماري للأصول الرقمية، حيث تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بمعالجة عدد من الملفات للمنتجات المرتبطة بـ XRP وSolana وLitecoin وDogecoin.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة، بنهاية يوم الجمعة نحو 3.36 تريليونات دولار، وذلك مقارنة مع 3.14 تريليونات دولار بنهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير، بارتفاع نحو 7%.

ومن بين العوامل، التي راقبها المتداولون في العملات المشفرة خلال الأسبوع نتائج شركة Coinbase العاملة في مجال تداول العملات المشفرة، والصادرة يوم الخميس الماضي.

نتائج فصلية

وكشفت نتائج أعمال الشركة الفصلية للربع الرابع من 2024 عن أكبر إيرادات ربع سنوية للشركة في ثلاثة أعوام، بدعم من ارتفاع أسعار العملات المشفرة مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وسجلت الشركة 4.68 دولارات للسهم مقابل 1.81 دولار متوقعة من LSEG، وبلغت الإيرادات 2.27 مليار دولار (مقارنة مع توقعات بـ 1.88 مليار دولار).

كذلك سجلت شركة Robinhood أرباحاً قياسية، بدعم من النشاط المحموم في أسواق الأسهم والعملات المشفرة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وباعتباره داعماً قوياً لسوق الكريبتو.

أعلنت الشركة عن تسجيل ارتفاع في إيرادات العملات المشفرة بنسبة 700% إلى 358 مليون دولار، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 115% إلى 1.01 مليار دولار.