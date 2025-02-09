مخاوف اندلاع حرب تجارية تهبط بالعملات المشفرة

شهدت سوق العملات المشفرة تراجعاً ملحوظاً، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير؛ مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، وفي مقدمتهم الصين والمكسيك وكندا، ففي عطلة نهاية الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض تعرفات جمركية بنسبة 25 % على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، و10 % على الواردات الصينية، وفي خطوة لاحقة تم تعليق هذه التعرفات على السلع المستوردة من كندا والمكسيك لمدة 30 يوماً.

وقد أثار تصاعد التوترات التجارية بين هذه الدول، إلى جانب إمكانية دخول الدول الأوروبية على خط المواجهة، مخاوف المستثمرين ودفعهم إلى تجنب الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها العملات المشفرة، التي شهدت تراجعات حادة في ظل موجة من العزوف عن المخاطرة، التي اجتاحت الأسواق المالية.

وتبعاً لذلك تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنهاية الأسبوع إلى حوالي 3.14 تريليونات دولار، وذلك مقارنة مع نحو 3.5 تريليونات دولار بنهاية يناير، وبنسبة انخفاض أكثر من 10 %.

وبالنسبة لعملة البيتكوين فقد سجلت تراجعاً بأكثر من 5 %، مُنهية الأسبوع عند مستويات الـ 96 ألف دولار، مقارنة بمستويات 102 ألف في الأسبوع السابق.

وتراجعت عملة الإيثريوم بنحو 21 % خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، والذي اختتمته عند مستوى 2617.94 دولاراً، مقابل 3316 دولاراً في الأسبوع الأخير من يناير.

وعزز تراجعات العملة المشفرة الأكبر (البيتكوين) وشقيقتها الصغرى (الإيثريوم) ضعف الطلب من جانب المستثمرين المؤسسيين، وقد شهدت العملتان تدفقات خارجة صافية هذا الأسبوع. وكانت شركة «مايكروستراتيجي»، قد أوقفت عمليات شراء البيتكوين خلال الأسبوع، بعد عمليات شراء لمدة 12 أسبوعاً متتالياً، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 471 ألف عملة، الأمر الذي ضغط على سوق العملات المشفرة على نحو واسع، وأثر على معنويات المستثمرين أيضاً.

وأعلنت الشركة، وهي أكبر شركة حاملة لعملة البيتكوين، في الأيام الأخيرة عن خسارتها الفصلية الرابعة على التوالي، وكانت الشركة قد أنهت العام الماضي بعائد سنوي على البيتكوين بلغ 74.3 %، متجاوزة رقمها القياسي البالغ 47.3 % في عام 2021، كما رفعت هدفها السنوي لعائد البيتكوين في كل من السنوات الثلاث المقبلة إلى 15 % من نطاق يتراوح بين 6 % و8 %، كما تراجعت سولانا بأكثر من 16 % خلال الأسبوع، لتسجل مستوى 191.84 دولاراً، مقارنة بـ 229 دولاراً تقريباً بنهاية الأسبوع الماضي.

كذلك تراجعت دوجكوين بنسبة 23 %، مسجلة 0.25 دولار بنهاية الأسبوع، مقارنة بـ 0.3257 في الأسبوع السابق عليه. وتكبدت عملة «إكس آر بي» المشفرة خسائر بنحو 21 %، لتنهي الأسبوع عند مستوى 2.39 دولار، مقارنة بـ 3.0177 دولارات بنهاية الأسبوع الأخير من شهر يناير، تحت وطأة تراجع شهية المخاطرة في السوق جراء ترقب سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التجارية وتأثيراتها.