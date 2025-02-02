العملات الرقمية.. مكاسب شهرية تمحو أثر التراجع الأسبوعي

سجلت سوق العملات الرقمية خسائر أسبوعية في الأسبوع المنتهي في 31 يناير 2025، لتتراجع القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 2.5% مسجلة 3.5 تريليونات دولار. بينما تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة 200 مليار دولار.

جاءت تلك التراجعات الأسبوعية وسط عمليات تصحيح بعد الارتفاعات الأخيرة. بينما حافظت العديد من العملات الرئيسية على أدائها الصاعد مسجلة مكاسب شهرية خلال يناير.

وراقب المستثمرون عن كثب خلال الشهر العديد من التطورات السياسية والاقتصادية المختلفة، والتي انعكست على أداء السوق، بما في ذلك قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته الاقتصادية، فضلاً عن البيانات والقرارات المؤثرة؛ وآخرها قرار الاحتياطي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة، فضلاً عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وخلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يناير، سجلت عملة «بيتكوين» تراجعاً بنحو 2%، فحيث اختتمت فيه الأسبوع عند مستويات ما بين 102 إلى 103 آلاف دولار، مقارنة بمستوى 105 آلاف تقريباً بنهاية الأسبوع الماضي. لكن العملة المشفرة الأكبر سجلت ارتفاعاً شهرياً بنحو 10% مقارنة بالمستويات التي اختتمت بها شهر ديسمبر الماضي دون الـ 94 ألف دولار.

وشهد الأسبوع عدداً من التطورات المؤثرة على أداء البيتكوين، بما في ذلك اقتراح ولاية إلينوي الأمريكية إنشاء احتياطي استراتيجي من العملة المشفرة، بما يُبرز اتجاهاً متزايداً من الولايات الأمريكية لاحتضان البتكوين كأصل مالي، بدعمٍ من وجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، والذي دعا إلى مخزون استراتيجي ضخم من البتكوين وجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم، وبما شكل تحفزياً واسعاً لسوق الكريبتو.

كما أعلنت شركة تسلا، يوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها من عملة البيتكوين بمقدار 600 مليون دولار بعد تغيير قواعد الأصول الرقمية.

لكن على الجانب الآخر، شكلت العاصفة التي أثارها نموذج «ديب سيك» تأثيراً ملحوظاً على أسواق التكنولوجيا والعملات المشفرة، والتي واجهت تقلباً غير متوقع، لا سيما يوم الاثنين الماضي، في ظل ما أبدته الشركة الصينية الناشئة من قدرة على منافسة اللاعبين الرئيسيين في قطاع الذكاء الاصطناعي باستخدام موارد أقل.

وتُواجه البتكوين مستويات مقاومة بين 105 و106 آلاف دولار. ومستويات دعم رئيسية عند 102 و103 آلاف. في وقت يراقب فيه المتداولون العديد من التطورات، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة ترامب وتأثيرها على الأسواق، حيث يسعر المستثمرون التأثيرات المحتملة لأي حرب تجارية قادمة.

أما عملة الإيثريوم، والتي اختتمت تعاملات الأسبوع عند مستويات فوق الـ 3300 دولار، فقد سجلت خسائر أسبوعية بنحو من 1%. كما سجلت تراجعاً بأقل من 1% خلال الشهر الأول من العام، مقتفية أثر السوق التي تشهد موجات تصحيح بعد الارتفاعات القوية، ووسط تقلبات سعرية محتملة تبعاً لذلك.

وبالنسبة لعملة «سولانا» المشفرة، فقد أنهت تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الأول من 2025 عند مستوى 233 دولاراً تقريباً، وهو ما يشكل تراجعاً بنحو 9% مقارنة بالمستويات التي أنهت بها الأسبوع السابق عند نطاق 257 دولاراً. لكنها في الوقت نفسه تظل مرتفعة بأكثر من 20% منذ بداية العام.

وتراجعت عملة «إكس آر بي» بنحو 2% خلال تعاملات الأسبوع، لتسجل 3 دولارات تقريباً، وذلك بعد عمليات تصحيح عقب ارتفاعات قياسية. بينما تظل مرتفعة بأكثر من 45% منذ بداية العام.

وأنهت عملة «دوجكوين» المشفرة تعاملات الأسبوع عند 0.33 دولار، مسجلة تراجعاً بأكثر من 6%. لكنها مرتفعة بأكثر من 4% خلال شهر يناير.