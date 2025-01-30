العملات المشفّرة تشهد تعافياً جماعياً

ارتفعت غالبية العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء، رغم تجنب المستثمرين للمخاطرة، وسط تعافي أسواق الأصول الخطرة من موجة البيع التي شهدتها مطلع الأسبوع. زاد سعر البيتكوين بنسبة 0.64% إلى 102396.40 دولاراً خلال التداولات، وارتفعت الإيثريوم 0.29% إلى 3128.60 دولاراً.

وارتفعت الريبل 2.21% إلى 3.0817 دولارات، وكذلك دوجكوين بنسبة 3.41% إلى 32.72 سنتاً، في حين تراجعت العملة الرمزية التي تحمل اسم «ترامب» بنسبة 5.20% على مدار الـ 24 ساعة الماضية إلى 27.40 دولاراً.

وحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، تراجع حجم التداول اليومي في سوق العملات المشفرة بنسبة 26.87% إلى 112.62 مليار دولار. وعلى صعيد آخر، قال «أليس ميشل»، محافظ المصرف الوطني التشيكي في لقاء مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنه يعتزم طرح خطة على أعضاء مجلس الإدارة بشأن استثمار 5% الاحتياطي السيادي في عملة البيتكوين المشفرة.

وتقدمت «بيتوايز» المتخصصة في إدارة الأصول المشفرة بطلب لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الثلاثاء لطرح صندوق متداول لعملة دوج كوين المدعومة من «إيلون ماسك» الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، وفق ما نقل موقع «كوين ديسك».

وتوقعت شركة الخدمات المالية في سوق العملات المشفرة «ماتريكس بورت» في تقرير، ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 20% خلال عطلة رأس السنة القمرية في الصين.