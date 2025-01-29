«بتكوين» تنضم للمتضررين من «ديب سيك»

تتكبد الأصول الرقمية خسائر وسط اضطرابات الأسواق العالمية التي أثارتها شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سيك» (DeepSeek)، وهو تراجع يثير تساؤلات حول مستقبل العملات المشفرة بعد ازدهارها العام الماضي. وتذبذب سعر «بتكوين» حول مستوى 101800 دولار خلال التداولات، محتفظاً بمعظم الانخفاض الذي سجله بنسبة 3% في الجلسة السابقة.

كما تكبدت عملات مثل «إيثريوم» و«سولانا» خسائر أكبر على إثر الهبوط الحاد في مؤشر «ناسداك 100» لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية. أما الخطر الذي يهدد العملات المشفرة؛ فهو أن يؤدي القلق المنتشر بأسواق الأسهم إلى تآكل شهية المضاربة على نطاق أوسع، مما يحد من التأثير الإيجابي لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، ويهدف إلى تقديم دعم تنظيمي للأصول الرقمية.

ويسلط الارتباط الوثيق بين بتكوين وأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الضوء على ضعف العملة المشفرة في مواجهة تقلبات الأسواق. فمعامل الارتباط لمدة 30 يوماً بين العملة المشفرة ومؤشر «ناسداك 100» يبلغ حوالي 0.67، حسب البيانات التي جمعتها «بلومبرغ».