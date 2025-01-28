«فيزا»: تسارع اعتماد وسائل الدفع الرقمية في الإمارات

أظهر الإصدار الثاني من استطلاع «أين يُستخدم النقد؟» لشركة Visa في الإمارات أن نحو ربع معاملات المستهلكين، الذين شملهم الاستطلاع تقريباً (23 %) هي معاملات نقدية، رغم أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في تبني المدفوعات الرقمية.

وشمل الاستطلاع 2,800 شخص في أنحاء مجلس التعاون، وتضمن أسئلة حول وتيرة استخدام النقد وأهم الدوافع لاعتماده، واستناداً إلى هذه النتائج حدد التقرير فئات المعاملات التي تعتمد على النقد بكثافة، واقترح حلول دفع رقمية أسهل وأكثر أماناً للمستهلكين والشركات المحلية، وقد أجرت Visa إصدارها الأول من استطلاع «أين يُستخدم النقد؟» عام 2023.

وتضمنت أهم نتائج الاستطلاع أن معاملات الدفع من شخص إلى آخر في الإمارات شكلت نحو 33 % مقارنة مع 43 % في عام 2023، والإنفاق اليومي 25 % مقابل 27 % عام 2023.

وضمن فئة الدفع من شخص إلى آخر شكلت الإكراميات (51 % بانخفاض من 55 %)، ومعاملات تبادل الأموال بين الأصدقاء والعائلة (39 % بانخفاض من 50 %) الفئات الأبرز، التي يستخدم فيها المستهلكون النقد في الإمارات.



أما التحويلات الدولية من خلال مراكز الصرافة (27 % مقارنة مع 40 %)، والإيجارات (16 % مقارنة مع 25 %) فقد شهدت أعلى وتيرة تراجع في استخدام النقد مقارنة بالعام 2023، ما يعكس التقدم في وتيرة التحول إلى المدفوعات الرقمية في هذه الفئات.

الإنفاق اليومي

وتغيرت وتيرة استخدام النقد في معاملات الإنفاق اليومي، وذكر 44 % من المشاركين في الاستطلاع أنهم استخدموا النقد في أسواق المزارعين (لا تغير في النسبة من العام الماضي)، تلتها معاملات الدفع لسيارات الأجرة التقليدية بدون طرق دفع رقمية بنحو 32 % مقارنة 46 % العام الماضي، حيث شهدت أعلى انخفاض في وتيرة استخدام النقد، ثم المواصلات العامة (المترو والحافلات) بنسبة 27 % مقارنة مع 23 %.

أهم الدوافع

ومن أبرز الأسباب التي تدفع المشاركين في الاستطلاع لتفضيل النقد في معاملات الدفع من شخص إلى آخر: التعود (23 %)، وقبول النقد (20 %). وفي فئة الإنفاق اليومي أشار المشاركون إلى عوامل السرعة 24 %، بالإضافة إلى قبول النقد 23 % باعتبارها أهم دوافع استخدام النقد.

يشكل تشجيع المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة والدفع بدون لمس خطوة مهمة لتعزيز وزيادة اعتماد المدفوعات الرقمية للنفقات اليومية. وتتطلب هذه الجهود المزيد من التوعية والتثقيف حول قبول المدفوعات الرقمية وأمنها لجميع السكان سواء الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو أولئك الذين لا يمتلكونها.

فرصة مميزة

وقالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الإمارات: «على الرغم من إحراز التقدم في تبني المدفوعات الرقمية في الإمارات لا يزال نحو 23 % من معاملات المستهلكين تعتمد على النقد، ما يشكل فرصة مميزة لشركة Visa لتعزيز التحول إلى التجارة الرقمية في الدولة.

ويساعد الإصدار الثاني من استطلاع «أين يُستخدم النقد؟» الذي أجرته الشركة على فهم المجالات والآليات، التي يمكننا من خلالها المساعدة في تعزيز الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع شركائنا.

وأضافت، إنه على الرغم من استمرار استخدام النقد تعتبر نسبة اعتماده من المستهلكين منخفضة بشكل عام، فقد استخدم نحو 61 % من المشاركين النقد في معاملة إلى معاملتين من آخر 10 معاملات لهم، وذكر 3 % فقط من المشاركين أن آخر 10 معاملات لهم كانت جميعها باستخدام النقد.