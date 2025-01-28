«الخدمات المالية العربية» تعزز المدفوعات الرقمية في الإمارات

أطلقت «الخدمات المالية العربية»، مزود حلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عملياتها في الإمارات بعد حصولها على ترخيص خدمات الدفع بالتجزئة - الفئة الثانية من مصرف الإمارات المركزي، ما يسمح للشركة بتقديم مجموعة شاملة من حلول الدفع المبتكرة والآمنة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات للمشهد المالي الحيوي في الإمارات.

وقال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي للشركة: «يمثل الحصول على الترخيص نقطة تحول محورية في استراتيجيتنا للتوسع الإقليمي. نحن سعداء للغاية بتقديم حلول الدفع المبتكرة لدينا في دولة الإمارات ، والتي تتماشى بشكل سلس مع الرؤية الطموح للدولة في مجال التحول الرقمي. سيقدم دخولنا إلى هذا السوق قيمة كبيرة للمستهلكين والشركات عبر توفير خدمات دفع متقدمة، ما يمكنهم من تجربة أعلى مستويات الراحة والأمان والحرية المالية».

وقال رضوان خان، المدير العام للشركة في الإمارات وعُمان: «يمثل التوسع في الإمارات فرصة كبيرة لنا لدعم سوق يقدّر كل من الأمان والابتكار في مجال الخدمات المالية الرقمية. ويسعدنا أن نتعاون مع الشركات المحلية والهيئات التنظيمية للمساعدة على تطوير منظومة رقمية شاملة تلبي الاحتياجات المتطورة للدولة. وبتقديم حلول متقدمة ومتخصصة، نهدف إلى دعم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للتكنولوجيا المالية».

وبعد حصول شركة الخدمات المالية العربية على تمويل بقيمة 150 مليون دولار، سلط دخول الشركة سوق الإمارات الضوء على التزامها دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية في المنطقة وتتوافق الخطوة الاستراتيجية تماماً مع الرؤية الطموح لدولة الإمارات بأن تغدو مركزاً عالمياً رائداً في القطاع المالي.