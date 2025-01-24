توقعات بوصول «بتكوين» إلى 700 ألف دولار

توقع لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، حدوث ارتفاع كبير في قيمة عملة «بتكوين» إذا قررت صناديق الثروة السيادية ضخ استثمارات في العملة المشفرة.

وقال فينك في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»: إن قيمة عملة «بتكوين» قد ترتفع إلى مستوى 700 ألف دولار في حال خططت صناديق الثروة السيادية لتخصيص 2 بالمئة إلى 5 بالمئة من استثماراتها للعملات المشفرة.

وأضاف فينك: «تحدثت مع صندوق ثروة سيادي هذا الأسبوع، وناقشنا النسبة المئوية المثلى التي يجب تخصيصها من الاستثمارات لصالح العملات المشفرة، وتساءلنا هل يجب أن يكون هناك تخصيص بنسبة 2 بالمئة أو 5 بالمئة من إجمالي الاستثمارات لصالح العملات المشفرة؟».

وشهدت «بتكوين» تراجعاً طفيفاً بنسبة 2% فوق مستوى 102 ألف دولار، فيما تماسكت عملة «إيثر» فوق 3.228 دولاراً متراجعة 1% ، وانخفضت عملة «سولانا» 8% إلى 246.15 دولاراً، فيما تراجعت عملة «دوجكوين» بأكثر من 3% إلى مستوى 0.35 دولار.