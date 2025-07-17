«بيتكوين» تحاول استعادة 120 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعة بالطلب المؤسسي والفردي على منتجات العملات المشفرة، في ظل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعم للقطاع.

وصعدت بيتكوين بنسبة 2% إلى 119.004 دولارات، خلال التداولات، في محاولة للعودة لمستوى 120 ألف دولار. وقد استحوذت على نحو 62.9% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 3.75% عند 3170.03 دولاراً، فيما زادت الريبل بنحو 3.1% إلى 2.955 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.76 تريليونات دولار. وبلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 187.7 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

يأتي هذا بعدما أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» الثلاثاء، أنه سيسمح لعملائه من المؤسسات بتداول عملتي «بيتكوين» و«إيثر» عبر فرعه في المملكة المتحدة، ليصبح - بحسب تصريحه - أول بنك عالمي ذي أهمية نظامية يُقدم خدمات العملات المشفرة، بحسب «رويترز».

يوم الثلاثاء، انخفضت الأسعار لفترة وجيزة بعد فشل مجلس النواب في تمرير تشريعين رئيسيين لقطاع العملات المشفرة «مشروع قانون العملات المستقرة» المعروف باسم قانون «GENUIS»، والذي أقره مجلس الشيوخ بالفعل، ومشروع قانون هيكلة السوق الأوسع والأكثر تعقيداً المعروف باسم قانون CLARITY. وأمل لاعبون في هذا القطاع، بما في ذلك Coinbase، في إقرار هذين القانونين معاً، على الرغم من أن الأخير لا يزال ينتظر التصويت في مجلس النواب.