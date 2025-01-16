«Two99» تختار دبي للتوسع إقليمياً

أعلنت شركة «تو ناينتي ناين Two99» العالمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية المتقدمة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الميتافيرس، والعلامات التجارية، ويقع مقرها الرئيسي في الهند عن توسعها الاستراتيجي في دبي، لتؤكد التزامها بأن تصبح قوة عالمية في تقديم حلول التسويق والتكنولوجيا.

ومع ترسيخ وجودها في الشرق الأوسط تسعى Two99 لأن تكون الشريك الأفضل للشركات، التي تطمح إلى الابتكار، والنمو المستدام، والتفاعل المؤثر مع الجمهور، حيث تعد دبي بوابة استراتيجية لطموحات الشركات التكنولوجية في الشرق الأوسط، حيث توفر بيئة مزدهرة من الابتكار والتجارة والاتصال.

يعكس هذا التوسع التزام الشركة بتعزيز التعاون التقني، والاستثمار في المواهب التي تفهم الثقافة المحلية، وتمكين الشركات من الازدهار في سوق عالمي تنافسي.

وتتماشى رؤية الشركة مع تركيز دبي على الابتكار لخلق تجارب علامية مبتكرة عبر الميتافيرس. من خلال المساحات الافتراضية التفاعلية والتجارة القائمة على الميتافيرس تساعد Two99 العلامات التجارية على التواصل مع جمهورها بطرق مبتكرة، محددة معايير جديدة للتفاعل.

وقال أجام شودري، الشريك المؤسس لـ Two99: «سيكون عام 2025 مخصصاً للعلامات التجارية، التي تحتضن التكنولوجيا مع الحفاظ على أصالتها وإنسانيتها»، وأضاف: «توسعنا في دبي ليس مجرد قرار تجاري، بل هو انعكاس لإيماننا بإمكانات الشرق الأوسط كوننا مركزاً للابتكار وريادة الأعمال. نحن هنا لنتعاون مع المؤسسات التي تسعى لإعادة تعريف مستقبلها الرقمي، مع الحفاظ على ارتباطها الإنساني».

يعتمد نجاح Two99 على قدرتها على تحقيق النتائج المصممة خصيصاً لأهداف العملاء. من حملات المؤثرين المتوافقة مع اللغات الإقليمية إلى استغلال أحدث التقنيات تضمن Two99 استعداد العملاء للتعامل مع تعقيدات مشهد الأعمال الحديث.