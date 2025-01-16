«لونيت» و Wio Invest تطلقان شراكة لدعم نمو الثروات في الإمارات

أعلنت شركة Wio Securities LLC، المنصة المتخصصة في الاستثمار الرقمي في المنطقة، عن تعاون جديد بين Wio Invest وشركة «لونيت» العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، وتزويد صناديق المؤشرات المتداولة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

ويتيح التعاون إطلاق ميزة الأوامر التكرارية التلقائية لصناديق شيميرا المتداولة، والمدارة من لونيت عبر منصة Wio Invest، ما يجعلها أول منصة وساطة في الإمارات، توفر هذه الخدمة المبتكرة، وتمكن هذه الميزة المستخدمين من جدولة عمليات شراء دورية، أسبوعية أو شهرية، تلقائياً لصناديق شيميرا المتداولة والمدارة من لونيت، والتي يتم التداول عليها بالدرهم، وبمبالغ استثمار محددة مسبقاً.

وتهدف الخدمة إلى تعزيز عادات الاستثمار المنتظمة، سواء للمستثمرين الجدد أو ذوي الخبرة، مع دعم بناء محافظ استثمارية طويلة الأجل.

بالإضافة إلى ذلك تتميز صناديق شيميرا المتداولة والمدارة من لونيت بتوفيرها إمكانية الاستثمار في أسواق محلية وإقليمية وعالمية متنوعة.

وقال مروان بن هاشم، المدير العام لشركة Wio Securities LLC: «يمثل تعاوننا لإتاحة صناديق شيميرا المتداولة والمدارة من لونيت المتداولة عبر منصة Wio Invest خطوة نوعية في تمكين سكان الإمارات من الوصول إلى أدوات استثمارية مبتكرة، وسهلة الاستخدام».

وقال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في لونيت: «يسعدنا أن نقدم لعملاء Wio تجربة رقمية مبسطة للمستثمرين في الإمارات تمكّنهم من الوصول إلى 17 صندوقاً من صناديق شيميرا المتداولة والمدرجة في الأسواق المالية الإماراتية.

توفر هذه الصناديق إمكانية الاستثمار في 10 أسواق للأسهم، ومنتجين للدخل الثابت، وجميعها يتم التداول عليها بالدرهم الإماراتي.

وسيتمكن المستثمرون من تنويع محافظهم الاستثمارية عالمياً، والاستثمار بالدرهم في الوقت نفسه نظراً إلى سهولة الوصول والاستثمار في 7 أسواق أسهم ناشئة، و3 أسواق أسهم متقدمة، إلى جانب منتجات الدخل الثابت».