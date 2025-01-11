«بيتكوين» ترتفع من أدنى مستوى في شهر

ارتفعت العملات المشفرة، أمس، بقيادة عملة بيتكوين الرقمية بفضل تعزيز المستثمرين مراكزهم الشرائية للاستفادة من الأسعار المتدنية التي وصل لها الأصل المشفر الأكبر من حيث القيمة السوقية. وخلال التعاملات ارتفع سعر «بيتكوين» 3.21% إلى 94664.8 دولاراً، وارتفعت الإيثريوم 3.6% إلى 3302.38 دولار.

كما زادت كل من الريبل بنسبة 2.16% إلى 2.3138 دولار، ودوج كوين بنحو 6% إلى 33.69 سنتاً. وتلقت «بيتكوين» دعماً بعدما وصلت إلى مستويات 91 ألف دولار، والتي لم تشهدها منذ أكثر من شهر، وسط عمليات جني أرباح بعدما عززت مكاسبها إلى مستوى قياسي فوق 108 آلاف دولار الشهر الماضي.