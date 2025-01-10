«ماستركارد» تعزز معاملات العملات الرقمية المشفرة في الإمارات

أعلنت ماستركارد توفير أحدث حلولها Mastercard Crypto Credential في الإمارات، ما يمثل الظهور الأول لهذا الحل المبتكر في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتسهم حلول برنامج Mastercard Crypto Credential في السماح لمستخدمي تبادل العملات بإرسالها واستقبالها من خلال سهولة إنشاء اسم مستخدم بدلاً من عناوين «بلوك تشين» المعقدة، وذلك من خلال شراكات ماستركارد مع البورصات والمزودين الرئيسيين في المنطقة، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة لعملية التحقق من المعاملات بين العملاء والشركات باستخدام تقنيات «بلوك تشين»، ما يضمن استيفاء العملاء لمجموعة من معايير التحقق والتأكد من أن محفظة المستلم تدعم الأصول التي يتم تحويلها.

ويسمح التوسع الأخير في تمكين شركات بورصات التشفير الرئيسية مثل ATAIX Eurasia، وIntebix، وCoinMENA، إضافة إلى Fuze، المزود الرائد في البنية التحتية للأصول الرقمية، من تسهيل وتأمين عمليات نقل العملات الرقمية باستخدام تقنية «بلوك تشين» في المنطقة.

خدمات مبتكرة

وقال جورانج شاه، نائب الرئيس التنفيذي، لقسم المنتجات والهندسة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: «مع استمرار مشهد العملات المشفرة في التطور، حرصنا على التركيز بصورة أكبر على توفير الخدمات والإمكانيات المبتكرة التي تسهم بجعل العملات الرقمية المشفرة أكثر أماناً وسهولة في الوصول إليها، إلى جانب تبسيط عملية نقل المعاملات وتعزيز الثقة في هذه المنظومة».

التحويلات الرقمية

وانضمت الإمارات وكازاخستان إلى الأسواق التي تم تنشيطها سابقاً في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يمكن للمستخدمين إجراء التحويلات الرقمية المحلية والعابرة للحدود داخل المناطق وبينها من خلال شبكات «بلوك تشين» والأصول المتعددة.

وستستفيد مجموعة مختارة من مستخدمي محفظة العملات المشفرة من Mastercard Crypto Credential على أساس منح الأسبقية للطلبات الأولى، وسيتم توفير الحلول والخدمات على نطاق أوسع عبر البورصات المشاركة خلال الأشهر المقبلة.

بيئة آمنة

وقال يعقوب زمانوف، مدير قسم التكنولوجيا المالية لدى هيئة أستانا للخدمات المالية AFSA: «نحن ملتزمون بتعزيز الابتكار في مجال الأصول الرقمية مع ضمان بيئة آمنة وشفافة لجميع المشاركين في السوق. ومن خلال توفير أطر تنظيمية واضحة، نهدف إلى بناء الثقة وتعزيز الأمان. ويمثل التعاون مع الشركاء العالميين مثل ماستركارد أمراً مهماً لوضع معايير موحدة، وضمان نمو طويل الأجل وتعزيز سلامة ونزاهة القطاع».

وقال تالغات دوسانوف، الرئيس التنفيذي لشركة Intebix: «يعتبر تعزيز التعاون والعمل مع ماستركارد لتطوير حلول الأصول الرقمية ضرورياً لتشكيل مستقبل شركات التكنولوجيا المالية ليس فقط في كازاخستان بل في العالم.

ويمثل توفير برنامج Mastercard Crypto Credential خطوة محورية في تطوير التمويل الرقمي، مما يوفر إطاراً موثوقاً للتكامل الآمن والسلس للأصول الرقمية في الاقتصاد العالمي. ومن خلال تزويد عملاء Intebix بهذا الحل الرائد والمبتكر من ماستركارد، فإننا نسهم في إرساء الأسس لمنظومة عمل للأصول الرقمية تتميز بكونها أكثر ثقة وشفافية وشمولية».

بنية سلسة

وقال أروتيون بوغوسيان، الرئيس التنفيذي لشركة ATAIX Eurasia: «تركز ATAIX، باعتبارها واحدة من شركات بورصة العملات المشفرة الرائدة في كازاخستان، والمرخصة من قبل مركز أستانا المالي الدولي، على إنشاء بنية تحتية سلسة وقانونية للعملات الرقمية المشفرة في الأسواق المالية بدول منطقة أوراسيا ومن ثم الوصول إلى الأسواق العالمية.

ولهذا نحن متحمسون للانضمام إلى شراكة ماستركارد الإقليمية للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للتقنيات المبتكرة والمناسبة والضرورية لبرنامج Mastercard Crypto Credential ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع ماستركارد بصورة أكبر».

بناء الثقة

وقال مو علي يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة Fuze: «يؤكد هذا التعاون مع ماستركارد في برنامج Crypto Credential حرصنا والتزامنا في تعزيز معاملات الأصول الرقمية الآمنة والفعالة والشاملة في أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ولن يقتصر عمل الشراكة على تعزيز التزامنا بدعم البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في تبني حلول التشفير فحسب، بل إنها تمثل كذلك خطوة مهمة في بناء وتعزيز الثقة في مشهد العملات الرقمية المشفرة الذي يتطور بوتيرة متسارعة».