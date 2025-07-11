«بيتكوين» تخترق مستوى 112 ألف دولار

تراجعت عملة بيتكوين خلال تعاملات، أمس، بعدما تجاوزت في وقت مبكر حاجز 112 ألف دولار مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، بدعم من ارتفاع أسعار الأسهم بقيادة «إنفيديا» التي أصبحت أول شركة تصل قيمتها السوقية لمستوى 4 تريليونات دولار لفترة وجيزة.

وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 0.63% إلى 111.005 ألف دولار، خلال التداولات. وارتفع كل من الإيثريوم بنسبة 0.94% عند 2780.37 دولار، والريبل 1.34% إلى 2.4264 دولار، بينما تراجعت الدوج كوين 0.27% إلى 18.1 سنتاً، وصعدت عملة «ترامب» 2.43% إلى 9.175 دولارات.

ويأتي هذا التباين في أداء العملات المشفرة في ظل متابعة الأسواق للتوترات التجارية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض تعريفات جمركية 50% على واردات بلاده من النحاس، كما فرض رسوماً جمركية على البرازيل.

وذكر توني سيكامور محلل آي. جي في مذكرة للعملاء، «جاء هذا الارتفاع القياسي الجديد بفضل تحسن معنويات المخاطرة».

وأوضح «في حين أن الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة لم يحدث بعد الإثارة التي كانت تأملها السوق، فهناك مجال للبيتكوين لتحقيق المزيد من المكاسب نحو 120 ألف دولار».