40 % نمو سوق التجارة الإلكترونية في روسيا

أعلن دينيس مانتوروف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أن سوق التجارة الإلكترونية في بلاده نمت بنسبة 40 % في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتواصل اتجاهها الصعودي، الذي بدأته السنوات الماضية.

وقال مانتوروف، خلال مقابلة مع قناة «روسيا 24» التلفزيونية إنه من المتوقع نمو قطاع الصناعة في روسيا بنسبة 7 % بحلول نهاية عام 2024.

وأضاف أن مبيعات السيارات الجديدة من المتوقع أن تبلغ نحو 1.8 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2024، مع وصول مبيعات سيارات الركاب إلى 1.5 مليون وحدة.

واختتم مانتوروف تصريحاته قائلاً: «إن إنتاج السيارات في روسيا سيبلغ نحو 980 ألف وحدة في عام 2024، بما في ذلك نحو 750 ألف سيارة ركاب».

من جهة أخرى، سمحت روسيا هذا العام باستخدام العملات الرقمية المشفرة في التجارة الخارجية، واتخذت خطوات لتقنين تعدين تلك العملات، بما في ذلك بتكوين، وروسيا واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تعدين بتكوين.

وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن شركات روسية بدأت في استخدام بتكوين وعملات رقمية أخرى في المدفوعات الدولية، بعد تغييرات تشريعية سمحت بمثل هذا الاستخدام، لمواجهة العقوبات الغربية.

وقال سيلوانوف لقناة روسيا 24 التلفزيونية: «في إطار النظام التجريبي من الممكن استخدام بتكوين، التي قمنا بتعدينها هنا في روسيا» في معاملات التجارة الخارجية.