«أمازون» تشغل مليون روبوت في منشآتها حول العالم

كشفت شركة «أمازون» عن وصول عدد الروبوتات العاملة في منشآتها حول العالم إلى مليون روبوت، مشيرة إلى أن الأسطول بأكمله سيتم تشغيله بواسطة نموذج ذكاء اصطناعي توليدي جديد يحمل اسم «ديب فليت».

وصرح سكوت دريسر، نائب رئيس وحدة الروبوتات في «أمازون»، في بيان، بأن هذا الإنجاز يرسخ مكانة الشركة أكبر مشغّل ومصنّع للروبوتات المتنقلة في العالم، إذ تنتشر هذه الروبوتات عبر أكثر من 300 منشأة تابعة للشركة عالمياً.

وأوضح دريسر أن النموذج الجديد «ديب فليت» سيسهم في تحسين كفاءة حركة الروبوتات داخل مراكز الشركة، من خلال تقليص أوقات التنقل بنسبة 10%، ما يعزز سرعة التسليم، ويخفض التكاليف.

وأشار دريسر إلى أن الروبوتات تعمل جنباً إلى جنب مع الموظفين، وتفتح أمامهم فرصاً لتطوير مهارات تقنية، مشيراً إلى أن مركز التوزيع الجديد بولاية لويزيانا وظّف عدداً من الفنيين والمهندسين يزيد بنسبة 30% مقارنة بالمراكز التقليدية.