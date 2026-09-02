تراجع سهم «شي إن» 9 % بعد إدراجها في بورصة هونغ كونغ

تراجع سهم شركة «شي إن» العملاقة للأزياء السريعة بأكثر من 9% عند إدراجها في بورصة هونغ كونغ أمس، مع نجاحها في جمع نحو 1.70 مليار دولار.

وكانت «شي إن» تأمل في جمع نحو 1.74 مليار دولار من هذا الاكتتاب، لرفع قيمتها إلى أكثر من 25.5 مليار دولار، أي أقل بأربع مرات مما كانت قيمتها عليه سنة 2022 (نحو مئة مليار دولار).

وأمضت «شي إن» سنوات عدة في الاستعداد لطرح أسهمها في البورصة.

وسعت الشركة التي تأسست في الصين ونقلت مقرها حالياً إلى سنغافورة في السابق لإدراج أسهمها في بورصتي لندن ونيويورك.

وذكرت تقارير أن المحاولتين فشلتا بسبب معارضة بكين لإدراج أسهمها خارج الصين.

وقالت «شي إن» إنها تعتزم استخدام حصيلة الطرح العام الأولي جزئياً في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وتعزيز علامتها التجارية.

وتواجه الشركة أخيراً ضغوطاً نتيجة القواعد الجديدة للرسوم الجمركية في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا الرئيسية بالنسبة لها ما يؤثر سلباً على نشاطها.