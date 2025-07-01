«بيتكوين» و«ريبل» تخالفان تراجعات العملات المشفّرة في يونيو

سجلت عملة «بيتكوين» أداء إيجابياً إلى حد كبير خلال شهر يونيو، وشهد تداولها بشكل ثابت فوق مستوى 100 ألف دولار خلال معظم الشهر.

وارتفعت قيمة بيتكوين، أمس، بينما ارتفعت أسعار العملات الرقمية عموماً، مدعومةً بارتفاع شهية المخاطرة نتيجةً للتفاؤل المتزايد بشأن الصفقات التجارية الأمريكية واحتمال خفض أسعار الفائدة.

وزادت قيمة بيتكوين بنسبة 3.6% خلال شهر يونيو، حيث ساهم مزيج من التفاؤل بالسياسة الأمريكية، والتقدم التجاري، ورهانات خفض أسعار الفائدة في تعزيز التدفقات المالية المدفوعة بالمخاطر نحو العملات المشفرة. كما سجلت بيتكوين مستوى قياسياً مرتفعاً في وقت سابق من الشهر.

وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 1% لتصل إلى 108.358 دولاراً، قبل أن تعود وتتراجع 0.53% إلى 107.584 دولاراً.

وكان اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين وتنامي ثقة المؤسسات دافعين رئيسيين. حيث يوجد اعتباراً من يونيو 2025، نحو 66 صندوقاً متداولاً فورياً لبيتكوين، بأصول إجمالية تتجاوز 138 مليار دولار.

وارتفعت عملة «إيثريوم»، ثاني أكبر عملة مشفرة عالمياً، بنسبة 2.8% الاثنين، لكنها انخفضت بنسبة 1% في يونيو. وارتفعت عملة «ريبل» بنسبة 0.3%، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 0.9% خلال الشهر.

وانخفض سعر «سولانا» بنسبة 3.4% في يونيو، بينما كان «كاردانو» الأسوأ أداءً بين العملات البديلة الرئيسية، حيث انخفض سعرها بنحو 17%.

ومن بين عملات الميم، انخفض سعر عملة «ترامب» بنحو 20% في يونيو، بينما انخفض سعر «دوجكوين» بنسبة 13%.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.3 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 90.56 مليار دولار، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.