50 مليار دولار حجم التداول في العملات الرقمية في الإمارات

أكد عدد من الخبراء في عالم العملات الرقمية، يشاركون في فعاليات منتدى بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، أهمية البيتكوين في العالم.

وقال عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لمركز البلوك تشين في أبوظبي إن حجم التداول في العملات الرقمية بالدولة يفوق 50 مليار دولار، مشيراً إلى أهمية المنتدى، الذي يعد الأول من نوعه، ومنوهاً بأن البيتكوين، تساعد في تعدين العملات، وتسهيل المعاملات الشرائية في الدولة، خصوصاً في ظل أهمية موقعها في المنطقة.

وأضاف: مركز البلوك تشين، يتطلع مستقبلاً إلى الاستثمار أكثر في نطاق العملات الرقمية، واحتواء شركات العملات الرقمية في الدولة، مشيراً إلى إطلاق شركة استثمارية «إيثر» تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وذلك بالتعاون مع مركز البلوك تشين في أبوظبي وبرأس مال قدره 100 مليون دولار.

وقال فيليب كارادورزيفيتش، كبير مسؤولي الاستراتيجية في إحدى شركات العملات الرقمية في صربيا: البيتكوين مهم اليوم لأنه يمنح الأفراد السيادة المالية، ويعد أفضل شكل من أشكال تقنية التوفير المالي التي سيحصل عليها العملاء على الإطلاق. وأضاف إن البتكوين يبعدنا عن النظام المالي التقليدي، ويسمح بالانتقال إلى الخطوة المقبلة في تطور الحضارة.