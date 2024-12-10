ترخيص «بت أويسس» مزوداً لخدمات الأصول الافتراضية في دبي

أعلنت بت أويسس، منصة تداول الأصول الافتراضية، عن حصولها على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) الكامل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، وذلك بعد استيفاء المنصة جميع الشروط والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

أفادت منصة بت أويسس بأنها ستنتقل بسلاسة للعمل بموجب ترخيصها الجديد على الفور.

يمثل الحصول على ترخيص VASP الكامل الخطوة النهائية في عملية ترخيص VARA لأنشطة المنصة الحالية، ويعد بمثابة علامة فارقة رئيسية في رحلة بت أويسس، حيث يفتح فصلاً جديداً في عمل الشركة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

وكانت بت أويسس في مصاف أولى المنصات التي حصلت على تصريح تشغيل مؤقت من VARA بعد فترة وجيزة من إطلاق السلطة التنظيمية في عام 2022.

وقالت علا دودين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة بت أويسس: «تعد هذه لحظة مهمة للغاية بالنسبة لمنصة بت أويسس ولمجتمع الأصول الافتراضية الأوسع في المنطقة». وأضافت أن الحصول على ترخيص VASP الكامل ليس مجرد شهادة على التزام فريقنا بالامتثال التنظيمي، بل يعزز أيضاً من عزيمتنا على قيادة المجال بنزاهة ومسؤولية.