«فاينانشال تايمز»: الإجراءات الصارمة بسنغافورة تعزز توجه منصات العملات المشفرة إلى دبي

أكد تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أنه من المتوقع أن تكون دبي وهونغ كونغ المستفيدتين الرئيسيتين من تبعات الإجراءات الصارمة التي اتخذتها سنغافورة تجاه منصات تداول العملات المشفرة.

وكانت سلطة النقد السنغافورية فاجأت قطاع العملات المشفرة في مايو عندما أعلنت أن منصات التداول، التي تخدم العملاء الأجانب فقط ستُغلق بحلول 30 يونيو، ما لم تحصل على ترخيص يصعب الحصول عليه. ورأى مراقبون أن هذا الإطار الزمني القصير للتسجيل هو وسيلة من الجهة التنظيمية للتخلص من اللاعبين غير المرغوب فيهم.

ومن المتوقع أن تنتقل المنصات المتضررة إلى جهات أكثر ترحيباً بالعملات المشفرة، مثل دبي وهونغ كونغ. وأفادت وكالة بلومبرغ أن «بايبت»، و«بيت جت»، وهما اثنتان من أكبر بورصات العملات المشفرة العالمية التي تعمل في سنغافورة، تخططان بالفعل لنقل الموظفين إلى دبي وهونغ كونغ.

وترحب دبي ومعها أبوظبي بشركات الأصول الرقمية سعياً منهما لأن تصبحا مركزين عالميين لصناعة العملات المشفرة. وقال تشنغي أونغ، رئيس قسم السياسات العامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة بيانات البلوكتشين «تشين أناليسيس»: «نرى الكثير من الشركات تعلن عن انتقالها إلى دبي ودولة الإمارات عموماً، وكذلك إلى هونغ كونغ. كما تشير الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر دعماً للعملات المشفرة».