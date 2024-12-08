الاستثمار في سهم «إنفيديا» تفوّق على «بيتكوين» آخر 10 سنوات

سجلت عملة «بيتكوين» أرقاماً قياسية في الفترة الأخيرة، إذ كسرت العملة المشفرة الأشهر في العالم حاجز الـ 100 ألف دولار مؤخراً قبل أن تتراجع إثر موجة تصحيحية، وخلال السنوات العشر الماضية كانت «بيتكوين» ثاني أفضل استثمار ولم يتفوق عليها سوى سهم عملاق التكنولوجيا «إنفيديا».

وقال كبير استراتيجيي السوق لدى «كرياتيف بلانينغ»، تشارلي بيليلو، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «كم عدد الأسهم التي تفوقت على البيتكوين خلال السنوات العشر الماضية؟، سهم واحد فقط سهم إنفيديا». وأضاف بيليلو: «حقق سهم إنفيديا مكاسب بنسبة 28620 % مقابل مكاسب قدرها 26180 % للبيتكوين».

ويحقق سهم «إنفيديا» أداءً استثنائياً في الفترة الأخيرة، وارتفع بأكثر من 197 % منذ بداية عام 2024.

وسلّط الخبير الاقتصادي جون إرليخمان الضوء على نجاحات «إنفيديا» خلال العام الحالي قائلاً إن «الشركة أضافت 2.3 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية في 2024».

ونجحت «إنفيديا» في معالجات الذكاء الاصطناعي في القفز بالقيمة السوقية للشركة لتصبح ثاني أعلى شركة قيمة سوقية في العالم بنحو 3.35 تريليونات دولار.

وحققت «إنفيديا» إيرادات وأرباحاً قياسية في الربع الثالث من العام المالي 2024 - 2025، مدفوعة بشكل رئيس من إيرادات مراكز البيانات، وكشف بيان الشركة عن تحقيقها إجمالي إيرادات بلغت 35.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 27 أكتوبر 2024 ليدعم أداء السهم.

ويقبل المستثمرون على شراء العملات المشفرة وخاصة «بيتكوين» التي ارتفع سعرها بشكل قياسي خلال عام 2024 ومؤخراً تستقر فوق الـ90 ألف دولار.

وقال المستشار المالي أندرو لوكيناوث في نوفمبر الماضي، إن عدد أصحاب الملايين من عملة «بيتكوين» قد ارتفع بنسبة 60 % هذا العام.

وتوقع بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني وصول سعر «بيتكوين» إلى 200 ألف دولار بحلول نهاية 2025، فضلاً عن زيادة بنحو أربعة أضعاف في القيمة السوقية للأصول الرقمية لتصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2026.

فيما يرى رجل الأعمال الأمريكي ومؤلف الكتاب الشهير «الأب الغني الأب الفقير» روبرت كيوساكي، أن «بيتكوين» ستبلغ 500 ألف دولار خلال عام 2025.

ومع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ينتظر أن تزداد سوق العملات المشفرة سخونة نظراً لموقفه المؤيد لها. وهنأ ترامب المستثمرين في العملات الرقيمة عقب تخطي «بيتكوين» حاجز الـ100 ألف دولار، وقد تعهد خلال حملته الانتخابية أن يجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم.