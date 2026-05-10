«أورليكس» تطلق عملياتها الإقليمية في الشارقة

أعلنت شركة «أورليكس»؛ المنصة الرقمية المتخصصة في توزيع منتجات العناية بالبشرة الفاخرة والمقرّة في دولة الإمارات، عن إطلاق عملياتها الإقليمية من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع العلامة الفرنسية «وان باريس»، وذلك في إطار دعم توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتطوير الصناعات القائمة على الابتكار، ودعم مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات».

وتسعى الشركة من خلال إطلاق أعمالها من الشارقة، إلى توسيع حضور العلامات العالمية في أسواق المنطقة، عبر منظومة رقمية متقدمة، تدعم نمو التجارة الإلكترونية، وتعزز القيمة المحلية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.

ويُقدَّر حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في دولة الإمارات بنحو 1.9 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى 2.4 مليار دولار بحلول عام 2032، مدفوعاً بارتفاع الطلب على المنتجات الفاخرة، ونمو المبيعات الإلكترونية في القطاع.