تحسّن نسبي في شهية مخاطرة المستثمرين يصعد بالعملات المشفرة

شهدت أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع الأخير أداء إيجابياً ملحوظاً، مدفوعة بتحسّن نسبي في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، بالتزامن مع تطورات جيوسياسية بارزة في الشرق الأوسط، خاصة التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين في حرب إيران.

ويعكس أداء العملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي مزيجاً من التفاؤل الحذر، حيث استفادت الأسواق من انفراجة سياسية مؤقتة، لكنها ما زالت تتحرك تحت تأثير حالة عدم اليقين، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال فترة الهدنة، التي ستحدد الاتجاه القادم للأسواق بين استمرار التعافي أو العودة إلى التقلبات الحادة.

وسجلت عملة «بيتكوين» ارتفاعاً من 66846 دولاراً إلى 72867 دولاراً بنسبة نمو بلغت نحو 9%، في حين صعدت «إيثيريوم» من 2051 دولاراً إلى 2241 دولاراً محققة مكاسب بنحو 9.26%، وهو ما يعكس عودة الزخم إلى العملات الكبرى.

أما «سولانا» فقد ارتفعت من 80.5 دولاراً إلى 84.63 دولاراً بنسبة 5.13%، بينما سجلت «دوجكوين» زيادة من 0.0914 دولار إلى 0.0936 دولار بنسبة 2.41%. كذلك ارتفعت «إكس آر بي» من 1.31 دولار إلى 1.36 دولار بنسبة 3.82% بزيادة 160 مليار دولار. وعلى مستوى السوق كله، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة من 2.39 تريليون دولار إلى 2.55 تريليون دولار، بنسبة نمو بلغت 6.69%، في إشارة إلى تحسن عام في ثقة المستثمرين.