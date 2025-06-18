تراجع جماعي للعملات المشفرة

انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، مع متابعة المتداولين لتبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، وترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وتراجعت البتكوين بنسبة 2.54% إلى 105.188 دولاراً، كما تراجعت الإيثريوم 3.91% عند 2.550 دولار، وانخفضت عملة اكس أر بي بنسبة 2.6% إلى مستوى 2.2 دولار، وهبط سعر الريبل 3.43% إلى 2.24 دولار، وانخفضت عملة «دوج كوين» 3.47% عند 17.36 سنتاً.

ولم تسلم عملة «ترامب» المشفرة من التراجع أيضاً، إذ هبطت بنسبة 3.52% لتسجل 9.70 دولارات.

ويثير تراجع العملات المشفرة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط المزيد من التساؤلات حول تصنيفها باعتبارها ملاذاً آمناً للتحوط ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية.

ومن جهة أخرى، زاد التصعيد الإقليمي المخاوف بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سكان طهران لمغادرة المدينة فوراً، بالإضافة إلى مغادرته المبكرة لقمة مجموعة السبع في كندا، مما يضيف المزيد من الضبابية على المشهد العالمي.

من جهة أخرى، قدّم بنك جي بي مورجان طلباً رسمياً للحصول على علامة تجارية تحمل اسم JPMD، ما يُعزز التوقعات بأن البنك يتجه لإطلاق عملة مستقرة جديدة تُضاف إلى محفظته الرقمية.

وقدّم الطلب إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في 15 يونيو، ويتضمن وصفاً لخدمات تتعلق بتداول وتحويل الأصول الرقمية على سلاسل الكتل، ورغم قبول المكتب للاقتراح، إلا أنه لم يمنحه الموافقة النهائية بعد.

ويتزامن تحرك جي بي مورجان مع تقدم تشريعي أمريكي مهم يتمثل في قانون «جينيوس»، الذي من المتوقع أن يُقرّ خلال صيف 2025، ويضع إطاراً تنظيمياً واضحاً لعمل العملات المستقرة في الولايات المتحدة. ومن المرجّح أن يؤدي هذا القانون إلى تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على دخول سوق العملات المستقرة بشكل موسّع.