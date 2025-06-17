البيتكوين تقترب من 107 آلاف دولار مجدداً

ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع متابعة المستثمرين للتوترات الجيوسياسية الراهنة والتي تدفعهم لتنويع محافظهم الاستثمارية للتحوط ضد المخاطر.

وارتفعت «البيتكوين» بنسبة 1.33% إلى 106836 دولاراً، كما ارتفع كل من «الإيثريوم» 2.95% عند 2615.3 دولاراً.

وزادت عملة «الريبل» 1.77% إلى 2.1856 دولار، وارتفعت عملة «ترامب» 2.02% عند 10.10 دولارات، فيما قفزت عملة «دوج كوين» 3.13% إلى 17.76 سنتاً.

وأظهر إفصاح مالي سنوي يغطي عام 2024، أن دخل دونالد ترامب تجاوز 600 مليون دولار من العملات المشفرة ونوادي الغولف وغيرها من المشروعات، وأن توجه الرئيس نحو الأصول المشفرة قد عزز ثروته بصورة كبيرة.

من جهة أخرى، أقرت حكومة فيتنام، مشروع قانون جديد يُحدد الإطار القانوني للأصول الرقمية، تحت اسم قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في أول يناير 2026، ويهدف ذلك التشريع إلى تنظيم أنشطة العملات المشفرة ودعم نمو القطاع الرقمي الناشئ في البلاد.

وفقاً للتقارير، يعترف القانون رسمياً بالأصول الرقمية ويقسمها إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي الأصول المشفرة، وهي الأدوات الرقمية التي تعتمد على تقنيات التشفير وسلاسل الكتل (Blockchain) لإنشائها وإصدارها وتخزينها ونقلها، وتشمل الرموز المستخدمة للتحقق من المعاملات وإثبات الملكية عبر الشبكات الموزعة.

وتعالج هذه الخطوة مشكلة حرجة أجبرت الفيتناميين تشفير وشركات التكنولوجيا لنقل العمليات إلى سنغافورة والسلطات القضائية الأخرى مع لوائح أوضح.