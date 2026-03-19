«بيتكوين» تحاول التماسك قرب 75 ألف دولار

تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء، في ظل حالة ترقب تسود الأسواق العالمية قبيل صدور قرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، إلى جانب استمرار متابعة المستثمرين للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على الأسواق المالية.

وانخفضت عملة «بيتكوين» بنسبة 0.73% لتتداول عند مستوى 74.013 ألف دولار، في تمام الساعة 11:38 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن سجلت تقلبات ملحوظة خلال الجلسات الأخيرة مع تزايد حالة الحذر بين المستثمرين. وتأتي هذه التحركات في وقت يترقب فيه المتعاملون إشارات جديدة من صانعي السياسة النقدية بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

كما تراجعت عملة إيثريوم بنسبة 0.33% لتصل إلى 2320.34 دولاراً، في حين انخفضت XRP بنحو 0.73% لتسجل 1.5224 دولار، وسط ميل المستثمرين إلى تقليص مراكز المخاطرة مؤقتاً قبل اتضاح اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.

وتتعرض أسواق العملات الرقمية في الوقت الحالي لمزيج من العوامل المؤثرة، إذ تلعب توقعات أسعار الفائدة دوراً رئيسياً في تحديد شهية المخاطرة لدى المستثمرين. فاستمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول قد يقلل جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، في حين أن أي إشارات إلى خفض الفائدة لاحقاً قد تدعم الطلب عليها مجدداً.

ورغم التراجع الذي شهدته العملات الرقمية في تعاملات اليوم، فإن أداءها منذ اندلاع الحرب يظل قوياً مقارنة بعدد من فئات الأصول الأخرى. فقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 40% خلال الفترة نفسها نتيجة المخاوف المتعلقة بالإمدادات، بينما تراجع الذهب بنحو 5%، وانخفض مؤشر MSCI World Index العالمي بنحو 4%. في المقابل، حققت عملة بيتكوين مكاسب تتجاوز 13% منذ بداية الأزمة، ما يعكس استمرار اهتمام شريحة من المستثمرين بها باعتبارها أداة تحوط بديلة أو أصلاً رقمياً يمكن أن يستفيد من فترات عدم اليقين في الأسواق المالية.