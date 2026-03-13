«بتكوين» فوق 70 ألف دولار

تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، في ظل مراقبة تطورات الصراع في الشرق الأوسط، فيما تتداول «بتكوين» فوق مستوى 70 ألف دولار.

وانخفضت البتكوين بنسبة 0.61 %، لتصل إلى 70.233 ألف دولار، وهبطت الإيثريوم – ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة – بنسبة 0.45 %، عند 2065.83 دولاراً، وانخفضت الريبل بحوالي 1.34 %، إلى 1.3726 دولار.

وتحوم «بتكوين» حول مستوى 70 ألف دولار، والذي لا يزال يمثل منطقة مقاومة رئيسة لتحقيق المزيد من النمو، وقد يؤدي التحرك المستمر فوق هذا المستوى، إلى فتح الطريق نحو اختبار قمم جديدة.

ويستقر الريبل ضمن نطاق 1.35 دولار، ما يُظهر ديناميكيات مستقرة نسبياً، مقارنة بالأصول الأكثر تقلباً، ولا تزال سولانا واحدة من أكثر المنظومات ديناميكية، وتستمر في التداول حول 85 - 90 دولاراً، ما يحافظ على اهتمام المستثمرين.

ويتجاوز حجم التداول اليومي لـ «بتكوين» 44 مليار دولار، ما يشير إلى ارتفاع السيولة في السوق، على الرغم من تحسن المعنويات، ويشير هذا إلى أن المستثمرين يواصلون التصرف بحذر، في انتظار تأكيد المزيد من النمو في السوق.

ومؤخراً، أعلنت شركة Metaplanet اليابانية، وهي أكبر شركة بتكوين مدرجة في البورصة في آسيا، عن إنشاء شركة استثمارية جديدة تابعة لها، وهي Metaplanet Ventures K.K.

وتخطط الشركة لتخصيص حوالي 27 مليون دولار على مدار العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، لدعم تطوير البنية التحتية المالية المتعلقة بالبتكوين في اليابان.

في سياق متصل، حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكاسب صافية تُقدر بـ 550 مليون دولار، من مبيعات توكنات مشروع «وورلد ليبرتي فاينانشيال» وهو المشروع الذي أطلقه مع عائلته في سبتمبر 2024.

وأبرم ترامب وشركاؤه صفقة ضخمة ببيع حصة 49 % من الشركة، ما أدخل إلى جيوب ترامب نحو 200 مليون دولار إضافية.