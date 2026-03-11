«بتكوين» قرب 71 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع انحسار المخاوف بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً وأن أسعار النفط ستنخفض.

وصعدت البتكوين بنسبة 2.58% عند 70.761 ألف دولار، مقتربة من مستوى 71 ألف دولار.

كما صعد سعر الإيثريوم – ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة - بنسبة 1.2% ليصل إلى 2056.37 دولاراً، وارتفعت الريبل حوالي 0.34% عند 1.378 دولار.

في غضون ذلك، يواجه مشروع العملات المشفرة الرئيسي لعائلة ترامب تساؤلات مجدداً، وجمعت «وورلد ليبرتي فاينانشال» (World Liberty Financial)، أكثر من 550 مليون دولار على أساس وعدٍ بأن حاملي الرموز الأوائل سيساعدون في تشكيل مستقبل المشروع.

والشركة تطرح حالياً مقترحاً قد يقلص القوة التصويتية للمستثمرين الأوائل في قرارات الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك تحديد موعد يمكنهم من الوصول إلى الجزء الأكبر من استثماراتهم. وللاحتفاظ ببعض تلك الأصوات، يتعين على المستثمرين التخلي عن الشيء الوحيد الذي يمكنهم بيعه حالياً. (الرموز التي يملكونها ويمكنهم تداولها الآن).

ويستهدف المقترح الرموز المشفرة التي يمكن تداولها أو بيعها فوراً لأنها ليست خاضعة لفترة حظر أو قيد، أي نحو 20% من الحيازات المتاحة حالياً للتداول. بموجب هذه الخطة، ستفقد تلك الرموز حقوق التصويت ما لم يوافق حاملوها على «رهنها»، أي حظر تداولها طوعاً لمدة لا تقل عن 180 يوماً مقابل عائد سنوي قدره 2% يدفع برموز «وورلد ليبرتي فاينانشال» (WLFI)، مع إمكانية تعديل معدل العائد وفقاً لتقدير الفريق.

ومنذ تولي دونالد ترامب منصبه لفترة ثانية، أصبحت مشاريع عائلته في العملات المشفرة تحت المراقبة والتدقيق المستمر: فقد أدت عملة «ميم» أطلقت قبل أيام من تنصيبه إلى إثراء المشترين الأوائل، بينما تكبد المستثمرون اللاحقون خسائر فادحة.