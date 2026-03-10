«بتكوين» ترتد من أدنى مستوى في أسبوع

ارتدت أسعار عملة بتكوين بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع، وارتفعت «بتكوين» بـ0.58% إلى 67.661 ألف دولار، بعدما كانت منخفضة بأكثر من 2%، لتصل إلى 65.633 ألف دولار. وتباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات أمس في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط، ما أسهم في عزوف المستثمرين عن المخاطرة. وارتفعت الإيثريوم بنسبة 1.7% عند 1996.22 دولاراً، لتواصل التداول دون مستوى ألفي دولار، بينما تراجعت الريبل 0.57% إلى 1.3461 دولار.

في غضون ذلك، أعلنت شركة American Bitcoin (ABTC)، المرتبطة بعائلة «ترامب»، عن شراء 11298 جهاز تعدين ASIC جديداً لتعزيز عمليات تعدين البتكوين، في خطوة ستزيد قدرتها التشغيلية بنحو 12%.

وذكرت الشركة أن الأجهزة الجديدة ستضيف نحو 3.05 إكساهاش في الثانية (EH/s) إلى قدرتها، على أن يتم نشرها خلال مارس 2026 في موقع التعدين بمدينة «درومهيلر» في «ألبرتا» الكندية. ومن المتوقع أن تعمل الأجهزة بكفاءة تبلغ 13.5 جول لكل تيراهاش (J/TH)، مقارنة بمتوسط كفاءة أسطول الشركة الحالي البالغ 16 J/TH.

وبعد هذه الصفقة، سيرتفع عدد أجهزة التعدين التي تمتلكها الشركة إلى 89242 جهازاً، مع قدرة إجمالية تقارب 28.1 EH/s.

ومن المتوقع أن يصل الأسطول التشغيلي الفعلي إلى 58999 جهاز بقدرة تقارب 25 EH/s عند تشغيل الأجهزة الجديدة.

وتتبنى الشركة استراتيجية تقوم على تجميع البتكوين عبر التعدين، إذ أنهت عام 2025 بحيازة 5041 بتكوين، لترتفع ممتلكاتها لاحقاً إلى أكثر من 6000 بتكوين.

ويأتي هذا التوسع في وقت تتجه فيه بعض شركات التعدين الكبرى إلى استخدام بنيتها التحتية لدعم أحمال الذكاء الاصطناعي، مثل شركات «Core Scientific» و«Riot» و«Cipher Mining» و«Bitdeer». ورغم توسع العمليات، سجلت «American Bitcoin» خسارة صافية قدرها 59.45 مليون دولار في الربع الرابع من 2025، مقارنة بأرباح بلغت 3.48 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام الذي قبله.