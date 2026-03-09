ارتفاع طفيف في العملات المشفرة بقيادة «بتكوين»

شهدت أسواق العملات المشفرة ارتفاعاً طفيفاً في تداولات أمس، مع صعود كل من البتكوين والإيثيريوم، في مؤشر على استقرار السوق بعد التقلبات الأخيرة.

وارتفعت عملة البتكوين بنسبة 0.45% لتصل إلى 67,645 دولاراً، مستمرة في التعافي من بعض التراجعات السابقة، كما صعدت الإيثيريوم بنسبة 0.40% لتسجل 1,971 دولاراً، مواصلة الحفاظ على مستوياتها قرب 2,000 دولار.

وزادت عملة سولانا بنسبة 0.1% لتصل إلى 83.55 دولاراً، في حين ارتفعت الريبل إلى 1.37 دولار.

ويرى محللون أن هذه الزيادات الطفيفة تعكس ثقة المستثمرين في العملات الرقمية الرائدة، مع ترقب تحركات الأسواق العالمية وتأثير القرارات الاقتصادية على الأصول الرقمية. كما أشارت البيانات إلى استمرار التقلبات المعتدلة في سوق العملات المشفرة، ما يجعل المتداولين يتخذون قراراتهم بحذر، خصوصاً في ظل اهتمام المؤسسات المالية الكبرى بالاستثمار في هذا القطاع.