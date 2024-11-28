مبيعات الهواتف الأجنبية في الصين تهوي 44 % خلال أكتوبر

تراجعت مبيعات الهواتف الذكية التابعة لعلامات تجارية أجنبية في الصين بوتيرة حادة خلال أكتوبر، مع تأخر «آبل» في طرح مميزات الذكاء الاصطناعي لجوالات «آيفون 16» بأسواق ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وحسب بيانات صدرت، أمس، عن الأكاديمية الصينية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، هبطت مبيعات الجوالات الذكية الأجنبية بنسبة 44.25% على أساس سنوي في أكتوبر.

واستناداً لهذه البيانات، قدرت وكالة «رويترز» مبيعات الجوالات الذكية التابعة لشركات أجنبية في الصين عند 6.22 ملايين جوال في أكتوبر، مقارنة بـ 11.49 مليون جوال في الشهر المناظر من العام الماضي.

وتعد «آبل» أكبر شركة لصناعة الجوالات الذكية في السوق الصينية، وتسهم مبيعاتها كثيراً في بيانات المبيعات بأسواق بكين.

وطرحت «آبل» الإصدار الجديد من جوالاتها «آيفون 16» في سبتمبر الماضي مزوداً بمميزات للذكاء الاصطناعي روجت لها الشركة على نطاق واسع، لكنها لن تتيح هذه المميزات باللغة الصينية على الجوالات قبل العام القادم، إذ لم تتعاون بعد مع شريك محلي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات الأكاديمية التابعة للحكومة الصينية أن إجمالي مبيعات الجوالات -بما يشمل العلامات التجارية الأجنبية والمحلية- زاد بنسبة 1.8% على أساس سنوي إلى 29.67 مليون جوال في أكتوبر.