العملات المشفرة تقفز بأكثر من 5 %

ارتفعت العملات المشفرة بأكثر من 5% خلال تعاملات أمس، مع تقييم المتداولين لتداعيات تصعيد الحرب مع إيران، والخطط بشأن تحرك عسكري أمريكي لتأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وخلال التداولات، ارتفعت البتكوين بنسبة 4.91% لتصل إلى 71677 دولاراً، كما صعدت الإيثيريوم بنسبة 5.3% عند 2081 دولاراً، كما ارتفع كل من الريبل 4.94% إلى 142 دولاراً، ودوجكوين 4.93% عند 0.092 دولار، وسولانا بنسبة 5.6%.

وفي ظل الصراع الراهن، تشهد أسواق العملات المشفرة تقلبات حادة، مع لجوء المستثمرين إلى بيع الأصول الأكثر مخاطرة والبحث عن ملاذات آمنة.

في غضون ذلك، استقطبت صناديق بتكوين المتداولة في البورصة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات صافية تقارب 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، رغم أنها شهدت نحو مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة منذ بداية العام، بحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ»، كما سجلت صناديق «إيثر» المتداولة تدفقات داخلة تقارب 200 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

وواصلت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة في التذبذب بالتوازي مع أسعار الأصول الرقمية، وتراجع سهم شركة التداول «كوين بيس» (Coinbase) بنحو 2%، وهبط سهم شركة التعدين «كور ساينتيفيك» (Core Scientific) بنسبة 7%، فيما انخفض سهم شركة «ستراتيجي» (Strategy)، التي تكدّس بتكوين، بنسبة 3.6%. واستمرت حالة عدم اليقين أيضاً في الإحاطة بشركات تعدين العملات المشفرة، وسعت شركة «مارا هولدينغز» (MARA Holdings) إلى تبديد المخاوف من أنها تبيع احتياطياتها من بتكوين.

وأصدر متحدث باسم الشركة بياناً على منصة «إكس» أوضح فيه أن أحدث إفصاح مالي يظهر أن الاستراتيجية الموسعة للشركة تسمح بالبيع، لكن ذلك لا يعني أن الشركة تعتزم تصفية معظم احتياطياتها، وهبط سهم الشركة بنسبة 8.4%.

وأعلنت شركة «كور ساينتيفيك» نتائج الربع الرابع، والتي جاءت أضعف من المتوقع، في وقت تدفع فيه الشركة نحو التوسع في توفير بنية تحتية لمراكز البيانات.