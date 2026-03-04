«بتكوين» تتقلب وسط التوترات

انخفضت أسعار العملات المشفرة، أمس، وسط حالة من التقلبات تشهدها الأسواق المالية العالمية، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات تأرجحت سعر البتكوين متراجعة بنسبة 3.33% عند 66.828 ألف دولار، وانخفضت الإيثريوم بنسبة 4.25% لتصل إلى 1953.99 دولاراً، وتراجعت كل من الريبل 2.44% عند 1.363 دولار، ودوج كوين 5.6% لتسجل 0.0897 دولار.

وتشهد أسعار تلك العملات تقلبات حادة منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. واقتربت عملة بتكوين من أعلى مستويات نطاق تداولها الأخير مع زيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية وسط تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وحققت العملة المشفرة مكاسب بلغت 6.7% لتصل إلى 70099 دولاراً، الاثنين، بعد أن انخفضت إلى حوالي 63000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما ارتفعت عملات مشفرة أخرى أقل سيولة وأصغر حجماً، حيث زادت كل من إيثريوم وسولانا بأكثر من 8%. وتعرضت العملات المشفرة، التي يتم تداولها على مدار الساعة، لانخفاض حاد يوم السبت بعد إعلان الولايات المتحدة بدء حملة قصف على إيران.

في غضون ذلك، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة لبتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات صافية داخلة تجاوزت 800 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من أنها شهدت تدفقات صافية خارجة بلغت 1.5 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. وشهدت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، تدفقات داخلة بنحو 100 مليون دولار في صناديقها المتداولة.

وبعد سلسلة من الخسائر التي تكبدتها رائدة العملات المشفرة في الشهرين الأخيرين، تتعرض البتكوين لضغوط، مما أثبت مرة أخرى أن المستثمرين لا يثقون به كملاذ آمن. وقد انخفض سعر البتكوين بأكثر من 20% خلال العام الماضي، في المقابل، ارتفع سعر الذهب بنسبة تقارب 89% خلال الفترة نفسها.