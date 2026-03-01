العملات المشفرة تواصل النزيف جراء انسحاب السيولة نحو الملاذات الآمنة

شهدت أسواق العملات المشفرة محصلة حمراء خلال الأسبوع المنتهي في 27 فبراير، متأثرة بموجات تصفية واسعة جراء انسحاب السيولة نحو الملاذات الآمنة، لتوسع دائرة خسائرها الشهرية في فبراير. واستقرت «بتكوين» - أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية - فوق حاجز 67 ألف دولار الأسبوع الماضي، حيث سجلت 67672 دولاراً، إلا أن الزخم الصعودي تلاشى تدريجياً لتنهي الأسبوع الحالي عند 65916 دولاراً، مسجلة تراجعاً بنسبة 2.59 %. وتتجه لتسجيل خسارة شهرية بنحو 15 %.

ولم تكن العملة الأكبر حجماً وحدها من تكبد الخسائر، بل طالت الموجة الهبوطية أبرز العملات البديلة، حيث تراجعت عملة «إيثريوم» من 1966 دولاراً يوم 20 فبراير إلى 1930 دولاراً الأسبوع المنتهي في 27 فبراير، بنسبة انخفاض أسبوعي بلغت 1.83 %، لتعكس حالة الترقب التي تسيطر على السوق قبيل التحديثات التقنية المرتقبة لشبكتها. كما تتجه ثاني أكبر العملات المشفرة لخسارة شهرية في فبراير بأكثر من 18 %.

كذلك سجلت عملة «سولانا» تراجعاً من مستويات 84.5 دولاراً إلى 82 دولاراً، بنسبة تغير سلبية بلغت 3 %، متجهة لخسارة شهرية بأكثر من 19 %. أما على صعيد العملات ذات القيم المنخفضة، فكانت الخسائر أكثر وطأة، إذ هوت عملة «دوجكوين» بنسبة 7 % لتهبط من 0.10 دولار إلى 0.093 دولار، متجهة لتسجيل خسارة شهرية بنحو 7 % أيضاً. وفي سياق متصل، لم تسلم عملة «إكس آر بي» من موجة الهبوط، حيث تراجع سعرها من 1.42 دولار إلى 1.36 دولار، بنسبة تغير سلبية بلغت 4 %، متجهة لخسارة شهرية في فبراير بنحو 14 %.