المخاوف الاقتصادية تضغط على العملات المشفرة في أسبوع

شهدت سوق العملات المشفرة ضغطاً خلال الأسبوع المنتهي في 20 فبراير، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية واندفاع المستثمرين نحو البحث عن ملاذات آمنة. وعلى صعيد العملة الأكبر والأشهر «بتكوين»، سجلت العملة المشفرة تراجعاً في قيمتها، حيث انخفضت من مستوى 68766.93 دولاراً في 13 فبراير إلى 67851.70 دولاراً في 20 فبراير. وبهذا تسجل العملة انخفاضاً بنسبة 1.33 % خلال الأسبوع، في إشارة إلى استمرار الضغط البيعي على الأصل الرقمي الأكثر رسوخاً.

أما عملة «إيثريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد كانت الأكثر تضرراً بين العملات الرئيسية، إذ هوى سعرها من 2045.31 دولاراً إلى 1964.14 دولاراً، محققة أكبر نسبة تراجع أسبوعي بين العملات الكبرى بلغت 3.97 %، وبما يعكس حساسية العملة البديلة للتقلبات، ويؤكد عزوف المتداولين عن الأصول عالية المخاطر في الوقت الراهن.

فيما بدت عملة «سولانا» الأكثر ثباتاً نسبياً هذا الأسبوع، حيث حافظت على قيمتها نسبياً، إذ تراجعت العملة من 84.73 دولاراً إلى 84.58 دولاراً، بنسبة تغير لم تتجاوز 0.18 %. وارتفعت «دوجكوين» إلى 0.0998 دولار في 20 فبراير من 0.0966 دولار بنسبة 3.31 %، وارتفعت «إكس آر بي» من 1.40 دولار إلى 1.42 دولار بنسبة 1.41 %.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنهاية الأسبوع 2.40 تريليون دولار، وسط عمليات التصفية التي تشهدها الأصول الرقمية. تأتي هذه التحركات السعرية الهشة في وقت تشهد فيه السوق تقلبات حادة نتيجة تراجع شهية المخاطرة لدى المتعاملين.