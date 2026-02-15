العملات المشفرة تتكبد خسائر حادة والقلق يسود المستثمرين

أنهت العملات المشفرة تداولات الأسبوع المنتهي في 13 فبراير على تراجعات حادة عكست حالة من القلق والترقب في السوق، مع ميل واضح للتخارج من بعض الأصول الرئيسية. وعلى مدار أيام الأسبوع، غلب أداء متقلب العملات الأكبر، إذ تحركت الكريبتو بين مكاسب محدودة وتراجعات متفاوتة، وبينما تعرضت بعض الأصول لضغوط بيعية دفعتها للتراجع، حافظت أخرى على استقرار نسبي بمكاسب هامشية.

وتراجعت «بتكوين» - العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية - خلال الأسبوع الثاني من فبراير، لتهبط من مستوى 70169.60 دولاراً في 6 فبراير إلى 68930.59 دولاراً في 13 فبراير، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1.77 %، في خط متوازٍ مع المخاوف الأوسع التي هيمنت على الأسواق، لا سيما أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت». في المقابل، تحركت «إيثريوم» بشكل عرضي شبه مستقر، مرتفعة بشكل طفيف من 2052.17 دولاراً إلى 2052.49 دولاراً، لتسجل مكسباً هامشياً بارتفاع 0.01 %.

أما «سولانا»، فقد تعرضت لضغوط أوضح، إذ تراجعت من 86.74 دولاراً في 6 فبراير إلى 84.90 دولاراً في 13 فبراير بانخفاض بلغت نسبته 2.12 %، لتكون بذلك الأكثر تراجعاً بين العملات الثلاث المذكورة. وتعكس تحركات الأسبوع حالة من التذبذب في السوق، مع ميل تصحيحي طفيف، في ظل استمرار حساسية المستثمرين تجاه التطورات الاقتصادية الكلية واتجاهات السيولة العالمية.

وانخفض سعر «إكس آر بي» من 1.45 دولار الأسبوع الماضي إلى 1.40 حتى مساء الجمعة، بتراجع أكثر من 3 %. كما خسرت «دوجكوين» أكثر من 2 % من قيمتها، لتهبط من 0.098 دولار إلى 0.096 دولار.