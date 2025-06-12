صعود «بتكوين» يتوقف عند 109 آلاف دولار

تراجعت «بتكوين» عن أعلى مستوياتها خلال تداولات، أمس، بعدما فشلت موجة الصعود المبكرة في تجاوز المستوى القياسي، الذي بلغته قبل أكثر من أسبوعين بقليل.

وقفزت العملة الرقمية الأصلية بنحو 16% منذ بداية العام، مع تنامي التوقعات بأن إدارة ترمب الصديقة للعملات المشفرة ستعزز الطلب على الأصول الرقمية. وأسهمت التوقعات بقرب توصل الولايات المتحدة إلى تسوية النزاعات التجارية مع دول مثل الصين، في زيادة الطلب العام على الأصول ذات المخاطر الأعلى.

قال إريك جاكسون، رئيس ومؤسس شركة رأس المال الاستثماري «إي إم جي كابيتال»، إن «عدد المشترين المؤسسيين الذين يتقبلون هذا الأصل يتزايد، ويدركون أنه يمتلك القدرة على أن يكون فئة أصول أكبر بكثير من الذهب».

وأضاف: «هناك وتيرة متسارعة من الإعلانات من قبل حكومات، وشركات تخزن بتكوين، ومؤسسات أخرى، بدأت تلاحظ هذا الأصل، وكل ذلك يعزز الاهتمام بالعملة المشفرة».

ارتفعت «بتكوين» بنسبة وصلت إلى 1.7%، لتبلغ 110.572 دولارات يوم الثلاثاء، لكنها انخفضت بنسبة 0.2% إلى 109585.5 دولاراً أمس، وتستحوذ على نحو 63.1% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

فيما صعدت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.25% عند 2781.8 دولاراً، والريبل بنحو 0.7% لتتداول عند 2.3143 دولار.

تلقت العملات المشفرة دعماً خلال الأشهر الأخيرة من موجة طلب قوية من البنوك، حيث تسارع شركات العملات المشفرة إلى إنشاء هياكل استثمارية تحاكي نموذج أعمال «ستراتيجي» التابعة لمايكل سايلور، الذي راكم حيازة من «بتكوين»، تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار.