«بيتكوين» تقاوم قرب 90 ألف دولار

تراجعت أغلب أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، في حين تقاوم «بيتكوين» عند 89834.48 دولاراً، لتستحوذ على نحو 59 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وتراجعت «إيثيريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.2 % إلى 2984.05 دولاراً، وهبطت الريبل بنسبة 0.84 % عند 1.9574 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.04 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 134.48 مليار دولار. في غضون ذلك، دخلت فيتنام مرحلة جديدة من التنظيم المالي ببدء التشغيل التجريبي لمنح تراخيص رسمية للمنصات العاملة في تداول الأصول المشفرة، وحددت الحكومة الفيتنامية شروطاً صارمة ومعايير مالية مرتفعة للمؤسسات الراغبة في الحصول على التراخيص.

وبحسب بحث جديد أجرته «Finbold»، فقدت عملة «بيتكوين» نحو 25 ألف مليونير خلال العام الذي تلا عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وذلك رغم التحول نحو بيئة تنظيمية أكثر دعماً للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وكان هناك عند تنصيب ترامب في يناير من عام 2025، 157.563 عنوان بيتكوين يمتلك كل منها ما لا يقل عن مليون دولار من عملة بيتكوين المشفرة. وبحلول 20 يناير الجاري، انخفض هذا العدد إلى 132.383 عنواناً، أي بتراجع قدره 25.180 عنواناً، ما يعادل نحو 16 % على أساس سنوي.

كما تعكس تحركات سعر بيتكوين خلال الفترة نفسها نمطاً مشابهاً؛ إذ جرى تداول العملة المشفرة عند 102.016 دولار في 20 يناير 2025، ثم ارتفع إلى ذروة تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر 2025، قبل أن يتراجع إلى 92.558 دولاراً بحلول 20 يناير 2026.

جاء هذا الانخفاض بعد دورة ازدهار ثم تهدئة أوسع في سوق بيتكوين. إذ استمرت عناوين المليونيرات في الارتفاع بعد تولي ترامب منصبه، وبلغت ذروتها في أكتوبر 2025 عندما سجلت بيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة 126 ألف دولار.