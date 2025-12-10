صندوق خليفة يطلق برنامج "هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي"



أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن إطلاق البرنامج التدريبي "هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع 42 أبوظبي، الأكاديمية المتخصصة في تعليم البرمجة . ويهدف البرنامج الممتد حتى 12 ديسمبر في منطقة العين، إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من مهارات عملية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة: "يُعدّ إطلاق برنامج هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي الموجّه لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مبادرة استراتيجية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، من خلال تمكين المشاركين بأحدث المهارات العملية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بالاستثمار في المواهب الوطنية وتمكينها بمهارات المستقبل.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي: يجسّد البرنامج رسالتنا في دعم الأجيال الجديدة من المبتكرين الرقميين القادرين على قيادة التحول الرقمي في دولة الإمارات. ويرتكز البرنامج على منهجية التعلّم الذاتي والنموذج القائم على تطبيق المشاريع المشتركة، بما يمنح رواد الأعمال فرصة لتطبيق مهارات الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر والبرمجة ضمن سيناريوهات واقعية مرتبطة بالشركات الناشئة.

ويعتمد البرنامج نموذج "التدريب والبناء"، ويمتد على مدار 5أيام حيث يمنح المشاركين الفرصة لاكتساب مهارات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم على استخدام أدواته بفعالية وكفاءة في قطاع الأعمال، بما يدعم ابتكار حلول ومشاريع ريادية ناجحة.