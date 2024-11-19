تقرير: الإمارات ترسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة

صدر تقرير جديد عن شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، أشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك الحصة الأكبر من أصول البنوك في منطقة الشرق الأوسط البالغة 3.2 تريليون دولار أمريكي وتقود التحول الرقمي السريع الذي يضعها في صدارة مشهد التحوّل المالي الإقليمي، كما يسلط التقرير الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.

وذكر ياسين محي الدين، شريك في قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى آرثر دي ليتل قائلاً "لا تكتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بمجرد المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية، بل تسعى إلى وضع معايير عالمية لهذا القطاع، وفي ظل استراتيجية العملة الرقمية التي أطلقها البنك المركزي والخطوات الرائدة في دمج تقنية البلوك تشين، تعيد الإمارات العربية المتحدة تعريف مفهوم المركز المالي الحديث، وهذا ليس مجرد اتجاه مؤقت، بل تحول جذري وسيشكل نموذجاً يحتذى به في الأسواق العالمية، حيث تعمل الإمارات العربية المتحدة على بناء منظومة مصرفية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تلبية احتياجات العملاء".

وأضاف: حقق الابتكار والتقدم قفزات نوعية كبيرة بفضل الاستفادة من تجارب سوق جنوب شرق آسيا، والتي تتراوح من الخدمات المصرفية المفتوحة ودمج الخدمات المالية في منصات غير مصرفية إلى تحليلات البيانات المتقدمة للعروض المخصصة. وتشمل الأمثلة على ذلك تعزيز ولاء العملاء وتسخير التكنولوجيا والشراكات لاستهداف شرائح جديدة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال: قد حقق قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً هائلاً بمعدل سنوي مركب بلغ 8.7% على مدار العامين الماضيين، متفوقاً بذلك على دول المنطقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو القوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% من عام 2024 إلى عام 2029. ومن المتوقع أيضاً أن يصل القطاع إلى 175.7 مليار دولار بحلول عام 2029. وحيث تعتمد البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة على أحدث التكنولوجيا بما فيها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، مما يضع معايير جديدة لتجربة العملاء وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتابع: وباعتبارها أول من أطلق استراتيجية العملة الرقمية للبنوك المركزية، تقود دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرتها التحويلية للعملة الرقمية للبنوك المركزية، مما يرسي حجر الأساس لتعزيز الشمول المالي والابتكار في القطاع الاقتصادي. وقد بدأت بعض البنوك الرائدة في الإمارات العربية المتحدة بتطبيق تقنية البلوك تشين للمدفوعات العابرة للحدود لتحقيق معاملات أسرع وأكثر أماناً، مما وضع معايير جديدة للكفاءة والابتكار في المنطقة.

وبدوره قال نيلسون دانام، مدير مشاريع أول وعضو قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى آرثر دي ليتل: "لا يقتصر تحول القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة على التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق أيضاً بتغيير العقلية والتفكي، وتعكس الرغبة في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وحلول التكنولوجيا المالية المتطورة ثقافة تحتضن التغيير على كافة المستويات. ومن خلال الاستثمار في الابتكار والمواهب اللازمة لقيادته، فإن البنوك الإماراتية لا تكتفي بمواكبة المعايير العالمية؛ بل تعمل على صياغتها. وهذا النهج الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة يجعل منها نموذجاً يحتذى به ويضعها في موقع ريادي على المستوى العالمي".

وأشار إلى أن 80% من البنوك الإماراتية تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها في عام 2024، مما يعزز من مكانة الدولة في ريادة الابتكار المالي في المنطقة، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا المبتكرة ومنصات إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة، تُعيد البنوك الإماراتية صياغة تجربة العملاء، وتعزز من كفاءة العمليات التشغيلية لتقديم تجربة مصرفية رقمية مميزة.