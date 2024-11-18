شرطة دبي و«أمازون» تتعاونان في العمل الذكي والتحول الرقمي

عززت القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة «أمازون ويب سيرفيز إيميا سارل»، تعاونهما في مجال العمل الذكي، وتطبيق منظومات الذكاء الاصطناعي، و«التحول السحابي والرقمي» إلى جانب تبادل الخبرات والتدريب والتطوير، وذلك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.

وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن الشراكة مع شركة «أمازون ويب سيرفيز إيميا سارل»، تأتي انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال العمل الذكي، وتطبيق منظومات الذكاء الاصطناعي، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون، والتنسيق بين شرطة دبي وشركة «أمازون ويب سيرفيز إيميا سارل».

وأوضح أن شرطة دبي أطلقت مجلساً خاصاً بـ «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي» يضم أعضاء من شركات خاصة في المجال التكنولوجي، ويسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي على مستوى شرطة دبي، عبر التمكين الرقمي وتعزيز التنافسية عالمياً.

وأكد أن الشراكات مع القطاع الخاص تأتي مواكبة «استراتيجية دبي الرقمية» الهادفة إلى رقمنة الحياة في إمارة دبي، والعمل على منظومة رقمية موثوقة وقوية تعزز الاقتصاد الرقمي، وتمكن المجتمع الرقمي، إلى جانب مواكبة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الهادفة إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وأشار إلى أن الشراكة مع «أمازون ويب سيرفيز إيميا سارل»، تعزز من التعاون في مجال الأعمال الذكية، وبناء وتشـغيل حلول مسـتدامة وفعالة ضمن نظام عمل خاص للشركة يعمل في مجالات السـياحة وإدارة حركة المرور والسلامة.

وبين أن الشراكة مع «أمازون ويب سيرفيز إيميا سارل»، ستتضمن التعاون بين الطرفين التعاون في مجال «التحول السحابي والرقمي»، والتدريب والتعلم في هذا المجال.

من جانبه، ثمن ووجسيك باجدا، مدير عام القطاع العام للشركة الشرق الأوسط وأفريقيا الشراكة الفاعلة مع شرطة دبي في مجال الأعمال الذكية وبناء وتشـغيل حلول مسـتدامة وفعالة في مجال «التحول السحابي والرقمي»، إلى جانب الشراكة في مجال التدريب والتعليم.