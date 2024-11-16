مجموعة مبتكرة من «دو» لتسريع التحول الرقمي في الإمارات



أطلقت «دو» «Enterprise Plus»، وهي مجموعة فريدة من خدمات الاتصالات المبتكرة التي تهدف لتلبية احتياجات التحول الرقمي عبر قطاعات الأعمال، وتجمع الباقة الشاملة الجديدة بين خدمات اتصالات النطاق العريض، وخدمات الشبكات الآمنة من الجيل التالي، إلى جانب مجموعة من الخدمات المتقدمة وحلول الاتصالات ذات القيمة المضافة، المصممة لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال المتنوعة وتحسين كفاءة العمليات وتجربة العملاء.

وتعمل «دو» بالشراكة مع «سيسكو» على تقديم حلول اتصالات متقدمة وآمنة، تشمل خدمات «SD WAN»، ومجموعة من الخدمات التي يمكنها معالجة تحديات إدارة وتوزيع القوى العاملة وارتفاع التكاليف التشغيلية.

قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»: «إن مجموعة خدمات «دو» للاتصال المعزز بشبكة (SD-WAN) هي شهادة على التزامنا المتواصل بدعم التحول الرقمي وتعزيز نمو المؤسسات بما يتناغم مع الرؤية الوطنية الطموحة لترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعزيز التمكين الرقمي، حيث توفر أحدث التطورات في حلول الشبكات، وبروتوكولات الأمان المتقدمة، ومنصة لضمان مستوى الخدمة لعملائنا، من خلال الشفافية في التعامل، والتحكم في الأداء، والاطمئنان على كفاءة الاتصالات في أعمالهم، ومدى تمتعها بالأمان والموثوقية.

وإضافة إلى ذلك، سنعمل على زيادة سرعة الإنترنت لتصبح الأعلى في السوق على تمكين المؤسسات من امتلاك الأدوات اللازمة التي تحتاج إليها للتفوق في العصر الرقمي». وقال جوردن تومسون، نائب الرئيس لتزويد الخدمات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «سيسكو»: «إن تعاوننا مع «دو» يؤكد التزامنا المشترك بتقديم حلول أمنية سلسة وذكية تلبي متطلبات شبكات المؤسسات الحديثة، وتدعم بيئات العمل الهجينة والبنية التحتية.

ويمثل إطلاق مجموعة «Enterprise Plus» خطوة كبيرة إلى الأمام في توفير وصول موحد وآمن وذكي للمؤسسات على الشبكة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يضع معياراً جديداً لحلول الاتصال المؤسسي في المنطقة».