12 ألف شركة لصناعة الميتافيرس في بكين

بلغ عدد شركات صناعة الميتافيرس (الجيل الثالث للإنترنت، أو إنترنت 3.0)، في العاصمة الصينية بكين، 12 ألفا و535 شركة حتى سبتمبر 2024، وهو ما يمثل حوالي 5.16% من إجمالي الشركات العاملة في هذا القطاع في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن بكين تتمتع بمزايا واضحة في القطاعات الرئيسية للجيل الثالث للإنترنت أو إنترنت 3.0، مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل واتصالات الشبكة والواقع الافتراضي والرسومات والصور وغيرها، وتعمل على تعزيز توجيه التنمية الصناعية وتسريع بناء تجمعات إنترنت 3.0 للابتكار العلمي والتكنولوجي والتنمية الصناعية ذات التأثير الدولي.

وأوضحت أنه في محطة غير مأهولة لتبديل بطاريات مركبات الطاقة الجديدة في بكين، يمكن للمالك ترك سيارته بعد توقيفها في وضع معين؛ حيث يقوم الروبوت باستخراج البطارية، وإنزال السيارة إلى منصة وقوف السيارات، وإكمال تركيب البطارية، في حين يمكن مراقبة أي تفاصيل في العملية باستخدام منصة إدارة التشغيل الرقمية المزدوجة ثلاثية الأبعاد على الهاتف المحمول.

وأكدت لجنة العلوم والتكنولوجيا في بلدية بكين، ولجنة إدارة حديقة تشونغقوانتسون للعلوم والتكنولوجيا، أن المدينة ستواصل، تعزيز البحث في التكنولوجيا الأساسية الرئيسية ودفع بناء منصات التكنولوجيا المشتركة وتنفيذ سيناريوهات التطبيق وتحسين بيئة الابتكار وزيادة حجم صناعة إنترنت 3.0 إلى مستوى جديد.