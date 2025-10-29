خالد بن محمد يبحث فرص التعاون والشراكة مع «سيسكو»

سموه وتشاك روبنز بحثا تطوير البنية الرقمية والكفاءات التخصصية في التكنولوجيا المتقدمة

دعم جهود أبوظبي في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المستقبلية

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو» المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ونظم تشغيل الشبكات.

مجالات التعاون

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الذكي في مختلف القطاعات وفرص الشراكة في مجالات حماية أمن الشبكات والذكاء الاصطناعي، وتطوير الكفاءات التخصصية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

واستعرض الجانبان سبل تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون لدعم جهود أبوظبي في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المستقبلية.

حضور

حضر اللقاء منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي؛ وأحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.