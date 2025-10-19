الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها العالمية في التحول الرقمي

أكد تقرير لمجلة «إنترناشيونال بيزنس» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها دولة رائدة عالمياً في التحول الرقمي، كما أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحديث شامل للبنية التحتية المالية، مع تركيز متزايد على الامتثال الضريبي الإلكتروني وتبنّي أحدث تقنيات الأتمتة الذكية.

وذكر تقرير المجلة أنه بينما تقترب متطلبات الفوترة الإلكترونية الإلزامية، بات اعتماد الأتمتة الذكية في قسم الحسابات المستحقة للدفع أولوية قصوى لدى الشركات في مختلف القطاعات. ومع تجاوز الأتمتة التقليدية، يبرز مفهوم «الذكاء الاصطناعي التوكيلي» كمحور جديد للابتكار المالي، يقدّم حلاً شاملاً يتعدى تنفيذ المهام إلى اتخاذ قرارات ذاتية قادرة على التكيّف مع السياق والمتغيرات.

وأضاف التقرير: في الإمارات، يشكل «الذكاء الاصطناعي التوكيلي» نقلة نوعية تتخطى المهام الروتينية مثل تحميل الفواتير أو التحقق منها، لتشمل مراقبة الامتثال الضريبي، واكتشاف محاولات الاحتيال، وتحقيق التسوية الذكية مع أنظمة الجهات الضريبية المعنية في الوقت الفعلي.

وباتت أنظمة الفوترة الإلكترونية القائمة على «الذكاء الاصطناعي التوكيلي» تمثل الجيل التالي من الخدمات الذكية، حيث تعمل على توليد الفواتير والتحقق منها وإرسالها بشكل آلي ومتوافق مع المعايير التنظيمية المتغيرة؛ وعلى عكس أدوات الأتمتة الجامدة، يراقب «الذكاء الاصطناعي التوكيلي» أنماط المعاملات بشكل مستمر، ويتنبأ بالمخاطر المحتملة، ويضمن دقة التقارير المقدّمة للسلطات المعنية.

واختتمت المجلة تقريرها بالقول: إن الجاهزية الرقمية أصبحت شرطاً أساسياً للنجاح، والشركات التي تبادر إلى التحول الذكي تكون أكثر قدرة على الاستجابة للتغيرات التنظيمية والسوقية، وتكسب ميزة تنافسية واضحة في بيئة أعمال ديناميكية مثل الإمارات. وتمثل مسيرة الدولة نحو الامتثال الرقمي الضريبي نقلة نوعية في مستقبل الأعمال؛ كما أن اعتماد «الذكاء الاصطناعي التوكيلي» في أتمتة الفوترة والحسابات لا يقتصر على تحقيق الامتثال، بل يُعد بوابة نحو الكفاءة والنمو واستدامة الأعمال.