تفاهم بين فاست داتا الشرق الأوسط و"Datamellon" لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات في المنطقة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا، أعلنت شركة فاست داتا الشرق الأوسط عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Datamellon، لحلول البيانات السحابية والتحليلات الذكية، بهدف توحيد الجهود لتطوير منظومة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة.

وتركّز الاتفاقية على تطوير حلول تخزين بيانات موحدة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومنصات تحليل البيانات المتقدمة، بما يواكب التوجه المتسارع نحو تبنّي التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الشامل في المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى المنطقة.

وقال حيدر عزيز، المدير العام لشركة فاست داتا في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نؤمن بأن المستقبل يعتمد على قدرة المؤسسات على إدارة بياناتها بذكاء وتحويلها إلى قيمة حقيقية تدعم النمو والابتكار، ويأتي تعاوننا مع Datamellon كخطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف ودفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة".

من جانبه، أشار الدكتور أحمد جمال، مدير المبيعات الإقليمي لشركة فاست داتا، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل انطلاقة لتعاون استراتيجي طويل الأمد، مضيفاً: "تسعى هذه الشراكة إلى تمكين عملائنا من بناء منصات ذكاء اصطناعي متكاملة تعتمد على حلول تخزين ومعالجة بيانات عالية الكفاءة . ونحن فخورون بهذا التعاون الذي سيسهم في تعزيز مكانة المنطقة كمركز رئيسي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم".

وفي السياق ذاته، صرّح مهندس محمد سعيد، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج العربي في شركة Datamellon، قائلاً: "ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة تمكّن المؤسسات من الاستفادة المثلى من بياناتها عبر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، تمثل هذه الشراكة مع فاست داتا خطوة استراتيجية نحو توحيد الرؤى التقنية وتقديم حلول متكاملة تجمع بين قوة البنية التحتية وأتمتة الذكاء الاصطناعي لخدمة مختلف القطاعات".

وأضاف أن Datamellon ستعمل، من خلال هذه الشراكة، على إطلاق مبادرات مشتركة تشمل التدريب، وتطوير مراكز بيانات ذكية، وتنفيذ مشاريع تحليل بيانات مؤسسية، بما يدعم التوجه الإقليمي نحو اقتصاد رقمي قائم على البيانات والابتكار.

وقال سعيد: "تأتي هذه الشراكة في ظل تسارع دول المنطقة في تبنّي مبادرات التحول الرقمي والاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليل البيانات، وهي تنسجم مع رؤى الحكومات الإقليمية لبناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار والتقنية، مما يعزّز من تنافسية المنطقة عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.

وأكد جيمس وارتون، مدير العلاقات العامة والتسويق الدولي في شركة فاست داتا، التزام الشركة بتوسيع الشراكات والحضور الدولي، قائلاً: "نسعى لتعزيز أثر ابتكاراتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع Datamellon، نسعى إلى خلق قيمة حقيقية لعملائنا في الشرق الأوسط وخارجه، وتؤكد هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم رؤية المنطقة للتحول نحو اقتصاد معرفي متكامل قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار".